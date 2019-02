Emma Marrone, l’episodio in studio fa discutere: reazione inattesa

Sono passati ormai già due giorni praticamente dalla finalissima di “Tu si que vales” vinta dal giovane chitarrista polacco Marcin Patrzalek. Gli occhi di tutti, però, sono stati a lungo puntati su Emma Marrone, ospite d’eccezione dell’ultima puntata di questa quinta edizione. In molti temevano, o si aspettavano, delle scintille con Belen Rodriguez, rivale d’amore in passato per Stefano De Martino.

In realtà, però, è scoppiata la polemica intorno alla figura della nota cantante, ma non per qualcosa accaduto con la modella argentina. Già, perché soprattutto sui social in molti si sono dimostrati piuttosto duri con Maria De Filippi. Ed il perché è presto spiegato. A detta di diversi utenti del web, l’atteggiamento avuto dalla conduttrice nei confronti di Emma, prodotto di “Amici” e che ha sempre speso bellissime parole per lei, è stato troppo freddo e distaccato.

Emma Marrone, episodio inatteso: scoppia la polemica

Gli utenti di Instagram, infatti, approfittando di un post pubblicato dalla cantante, ne hanno approfittato per dire la loro attraverso dei commenti.

In molti si sono chiesti il perché di questo atteggiamento ostile nei confronti della cantante ma, al momento, non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali. In ogni caso, c’è da dire che fin qui Emma ha avuto un atteggiamento impeccabile senza cadere nelle provocazioni. Nessuna risposta, infatti, a commenti di questo tipo per evitare di alimentare ancor di più la polemica.

