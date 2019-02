Estrazioni Lotto | Superenalotto | 10eLotto | Estrazioni oggi | Ultime estrazioni Lotto e Superenalotto | Estrazione 23 febbraio

È quasi terminata la settimana. Ed anche stasera, 23 febbraio, si terranno le ultime estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. D’altra canto, saremo sempre qui ad aggiornarvi sui numeri estratti. Come consueto, quindi, inizieremo, dal gioco del Lotto. Esclusivamente in diretta per voi vi proporremo, nella tabella sottostante, i numeri delle prime ruote. Quindi, partiremo con le ruote di Milano e Napoli. Per concludere, poi, con tutte le altre. Terminato il Lotto, passeremo poi al Superenalotto. Occhi puntati sul jackpot. Dal momento che, la sua somma aumenta sempre di più. Attualmente, infatti, ci sono in palio circa 109 milioni di euro. Insomma, una cifra davvero appetitosa. Che farebbe venire la voglia di giocare a chiunque. È anche vero, ci sono statistiche, quote e probabilità di vincita. E, probabilmente, proprio per questo motivo desistiamo dal giocare la nostra schedina. Ma c’è anche da dire che, come tutte le cose, anche per il gioco d’azzardo c’è sempre un pizzico di fortuna. Tra l’altro giocare al Superenalotto è davvero economico. L’importante è non esagerare. Infine, terminato il Superenalotto, passeremo infine a quelle del 10eLotto.

Lotto: estrazioni del 23 febbraio 2019 in Diretta ore 20:00

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

Superenalotto: estrazioni del 23 febbraio 2019 Diretta

NUMERI VINCENTI:

Numero Jolly:

Numero SuperStar:

10 e Lotto: estrazioni del 23 febbraio

I numeri vincenti del 10 e Lotto:

Numero Oro

Doppio Oro

Come si gioca al Lotto?

La prima cosa da sapere è che le estrazioni ci saranno 3 giorni a settimana: martedì, giovedì e sabato. Ad eccezione, invece, delle feste. Infatti, quando sul calendario un giorno è segnato in rosso, indicando la festività, l’estrazione, dunque, slitterà alla prossima occasione. Ma non è finita qui. Perché giocare al Lotto e tentare la fortuna è davvero semplice. Ci si può recare in ricevitoria, come si faceva una volta. Oppure si può usufruire di una connessione ad Internet ed un conto gioco per giocare online. Si può andare direttamente sul sito Lottomatica.it e piazzare la propria giocata.

Numeri e vincite dell’estrazione del Superenalotto del 21 febbraio 2019

Sono passati quasi 7 mesi da quando è stato centrato il famoso e il fatidico “6”. Era, infatti, il 23 giugno quando sono stati incassati i 51 milioni del Jackpot. Da quel momento in poi, quindi, la somma totale ha continuato ad aumentare. Fino a giungere, tutt’oggi, a delle cifre davvero appetitose. Tuttora, infatti, il Jackpot risale a circa 109 milioni. Una cifra, appunto, davvero pazzesca ed allettante. Tuttavia, però, i festeggiamenti non sono per nulla mancanti. Con l’estrazione del 19 gennaio, infatti, sette giocatori hanno incassato circa 31 milioni a testa per aver indovinato i 5 numeri fortunati. Ma non è finita qui. Perché con l’ultima estrazione del 21 febbraio ci sono stati ben 3 vincitori. Certo, la cifra vinta non raggiunge il jackpot. In ogni modo, però, i vincitori hanno riscosso circa 62.086,34 euro a testa. Una somma abbastanza discreta, insomma. Di seguito, quindi, vi riporteremo i numeri estratti del 21 febbraio:

11 – 16 – 43 – 59 – 87 – 90 Jolly 31 Superstar 39