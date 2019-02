Estrazioni Lotto | Superenalotto | 10eLotto | Estrazioni oggi | Ultime estrazioni Lotto e Superenalotto | Estrazioni sabato 23 febbraio

Ultimo giro, ultima corsa potremmo dire. Ultimo giorno della settimana e, di conseguenza, ultima estrazione. Una cosa, però, resta totalmente invariata. Come consueto, infatti, saremo sempre qui ad aggiornarvi in tempo reale dei numeri estratti. A partire dalle ore 20:00 seguiremo in diretta le estrazioni di sabato 23 febbraio del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Così da riportarvi nella tabella sottostante i numeri estratti. Vi raccomandiamo di tenere gli occhi puntati sul Superenalotto. Ed, in particolare, sulla famosa cifra da vincere. A tal proposito, infatti, il jackpot è arrivato a delle cifre davvero esorbitanti. Pensate, stiamo parlando di circa 109 milioni di euro. Una cifra che fa gola a tutti, parliamoci chiaro. Quindi, ne vale davvero la pena tentare il caso. Perché è pur vero che ci sono quote e probabilità di vincita, però, c’è anche da dire che, nella maggior parte dei casi, si tratti anche solo di vera e propria fortuna. Prima di iniziare, però, vi rammentiamo i numeri estratti di giovedì 21 febbraio: 11 – 16 – 43 – 59 – 87 – 90 Jolly 31 Superstar 39. Ora bando alle ciance. Tra pochi istanti iniziano le estrazioni. Mettetevi belli comodi, e controllate la vostra schedina. Magari la fortuna sarà dalla vostra parte stasera.

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 23 febbraio: ecco come funziona

Come dicevamo quindi, a partire dalle ore 20:00 vi aggiorneremo in tempo reale sui numeri estratti del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Ma come procederà l’estrazione? Partiremo innanzitutto con i numeri vincenti del Lotto. In particolare, con la ruota di Milano e Napoli. Ed, infine, a seguire le restanti ruote. Successivamente, poi, vi aggiorneremo sul Superenalotto. E, come detto già, occhi puntati sul jackpot. Arrivato a quota 109 milioni di euro. E per concludere con il 10 e lotto.

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 23 febbraio: i premi del 21 febbraio

Nonostante il fatidico “6” non venga centrato da diversi mesi, nell’ultima estrazione ci sono stati alcuni vincitore. Il 23 giugno dello scorso anno, infatti, sono stati intascati i soldi del Jackpot di allora. Da quel momento, però, il buio. Ed è proprio per questo che la somma della vincita è aumentata sempre di più. Sino ad arrivare a delle cifre esorbitante. Il jackpot attuale è, infatti, di circa 109 milioni. Tuttavia però, come dicevamo, nell’estrazione del 21 febbraio, ci sono stati diversi vincitori. Sia in Lombardi che in Campania, infatti, 3 giocatori hanno indovinato i 5 numeri fortunati. Riuscendo ad intascare una discreta somma. Parliamo, infatti, di 62.086,34 euro. Ma non è finita qui. I festeggiamenti, infatti, continuano per coloro che hanno centrato il 4 superstar. E sono ben 5 giocatori. Insomma, quella di giovedì è stata senza dubbio un’estrazione ricca di sorprese, non credete?

Lotto: estrazioni di sabato 23 febbraio 2019 in Diretta ore 20:00

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

Superenalotto: estrazioni di sabato 23 febbraio 2019 Diretta

NUMERI VINCENTI:

Numero Jolly:

Numero SuperStar:

10 e Lotto: estrazioni di sabato 23 febbraio

I numeri vincenti del 10 e Lotto:

Numero Oro

Doppio Oro