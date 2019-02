Frosinone vs Roma streaming: come seguirla, no roja directa

Ottimo momento di forma per la Roma, che dopo una prima parte di stagione molto altalenante ha messo nel mirino la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League inanellando una serie notevole di risultati incoraggianti. Discorso più o meno simile per il Frosinone, che allo stato attuale delle cose crede come non mai alla salvezza. Per continuare ad alimentare questo vero e proprio sogno è fondamentale ottenere dei punti, soprattutto in casa, e già questa sera dunque gli uomini di Baroni devono cercare l’impresa.

L’appuntamento è per le ore 20.30 come al solito, ma andiamo adesso a vedere quali sono i canali su cui sarà possibile seguire questo interessante testa a testa tutto laziale.

Frosinone vs Roma in streaming ed in televisione

La gara in questione sarà trasmessa in maniera esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN e potrà essere riprodotta su tutti gli smartphone, i tablet e le smart TV che supportano l’app generata dalla società Perform. Il pre partita inizierà verso le 20.15. Poi, dopo il fischio finale, ci sarà un lungo post gara con il programma “Diletta Goal”, con Diletta Leotta assoluta protagonista. Clicca qui, poi, per il resto della programmazione televisiva di questo turno di Serie A. Buon divertimento a voi tutti!