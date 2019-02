La colazione è il primo pasto della giornata e, chi soffre di disturbi gastrointestinali, deve fare una giusta dieta. Ecco il cibo perfetto per chi soffre di gastrite e reflusso.

I problemi gastrointestinali comprendono vari disturbi: diarrea, colon irritato, stipsi, reflusso gastrico. Chi ne soffre deve curare le abitudini alimentari, scegliendo il cibo perfetto.

Problemi gastrointestinali, il cibo perfetto

Chi soffre di problemi gastrointestinali deve avere un ordine alimentare e soprattutto non concentrare le calorie giornaliere in un unico pasto ma distribuirle nel corso della giornata.

Una volta svegli, è obbligatorio fare colazione per attivare il metabolismo e per consumare pasti equilibrati durante la giornata. La colazione sostiene il processo digestivo a cui va incontro il corpo durante la notte: chi salta la colazione sarà soggetto a disturbi dell’apparato digestivo.

Chi soffre di gastrite, l’infiammazione dello stomaco che porta a dolore di stomaco, gonfiore, acidità, difficoltà digestive e nausee, deve consumare a colazione latte e yogurt parzialmente scremati, moderando le quantità. Si possono mangiare formaggi, freschi e magri e non fermentati, cereali integrali e frutta, ben matura. Sostanze da evitare assolutamente sono tè, caffè e cioccolato. In caso di reflusso valgono le stesse indicazioni.

Chi è affetto da diarrea, disturbo digestivo molto frequente, deve fare una colazione ricca di vitamine e minerali ed evitare apporto di fibra. Un alimento problematico per chi soffre di diarrea è la frutta perchè è ricca di fibra: non va eliminata totalmente ma limitati i fichi, le pere e la frutta secca. Via libera per mele, ananas e pompelmo che aiutano a rendere consistenti le feci. Indicati gli agrumi, ricchi di acido citrico, noto per le sue proprietà astringenti. È necessario anche limitare i cereali integrali. Da evitare caffè e tè perchè irritano la mucosa intestinale. Il latte può provocare disturbi come gonfiore addominale o meteorismo per cui si può optare per latte vegetale o latte animale, ma privo di lattosio. A colazione, per chi ama i cibi salati, si possono mangiare affettati e formaggi: entrambi magri. È molto consigliato bere acqua e limone appena svegli, prima di mangiare: il limone, essendo un agrume, apporta acido citrico.

Chi soffre di stipsi, difficoltà nell’evacuazione, dovrà fare una colazione ricca di fibre. Consigliato consumare frutti come kiwi, prugne, fichi, nespole, pere a media o completa maturazione. I frutti da evitare in caso di stipsi sono i frutti di bosco e gli agrumi poichè contengono acido citrico. Evitare i derivati dei cereali asciutti amidacei come ad esempio le fette biscottate o i biscotti. Al loro posto si possono mangiare i cereali integrali, pane integrale e i fiocchi d’avena. Da eliminare il tè, il latte in alcuni casi è tollerato, in altri no. Bere molta acqua al mattino, senza limone.

Chi è soggetto a colon irritabile ha bisogno di cibi ricchi di fibre: cereali, frutta, yogurt e affettati. Da evitare crusca, tè e caffè.

