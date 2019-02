Neve su Napoli, immagini spettacolari: cadono fiocchi in diverse parti della città

In fondo bisognava prevederlo. Da come era stato possibile carpire dalle ultime informazioni del meteo, si sapeva perfettamente che in questo ultimo weekend di febbraio avremmo assistito ad un drastico calo delle temperature. Seppure, infatti, in questi giorni si iniziava a respirare un po’ di aria primaverile, nelle ultime ore la temperature è drasticamente abbassata. Un secondo round dell’inverno, oseremmo dire. Chissà, però, per quanto altro tempo durerà. Tuttavia, però, una città italiana stamane si è svegliata con una leggera nevicata. Stiamo parlando, infatti, del capoluogo campano. Certo, nulla a che vedere con quella accaduta meno di un anno fa. Però, c’è da ammettere che vedere la neve a Napoli è davvero un evento insolito per i suoi abitanti.

Come dicevamo, quindi, in queste ultime ore stiamo assistendo ad un vero e proprio cambiamento delle temperature. È stato spazzato via, seppur parzialmente, il sole che in questi giorni ci ha fatto compagnia. Ed è subentrato, di nuovo, il freddo ma, soprattutto, il freddo gelido. Ecco. Proprio il connubio freddo e vento ha comportato delle conseguenze inevitabili. Ovvero, la neve. E sembra che la città ad aver assistito ad una piccola nevicata sia stata Napoli. Tantissime, infatti, sono le fotografie, presenti sui social ed in particolare su Instagram, che testimoniano l’incredibile evento. Tra l’altro, sono davvero tantissimi i quartieri napoletani che hanno visto cadere i fiocchi di neve. Parliamo, infatti, dei quartieri flegrei: Bagnoli e Fuorigrotta. Ma non solo. Anche il famoso centro storico è stato, per così dire, imbiancato. Insomma, un evento più unico che raro.

