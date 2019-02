Chi è Owen Wilson: età, carriera, vita privata e tutto ciò che c’è da sapere sul noto attore statunitense.

Owen Wilson è un attore, doppiatore e sceneggiatore statunitense. Nato il 18 Novembre 1968 a Dallas (Texas, Stati Uniti), da genitori irlandesi ma originari del Massachusset, l’attore è figlio di Laura Cunningham, e Robert Andrew Wilson, dirigente pubblicitario. L’attore ha due fratelli, Luke e Andrew. Wilson ha frequentato la St. Mark’s School of Texas e, dopo essere stato espulso dalla Thomas Jefferson School, approda nell’accademia militare di Roswell, in New Mexico. Infine frequenterà l’università del Texas, iscritto alla facoltà di Arte e Letteratura.

Owen Wilson: carriera

La carriera di Owen Wilson ha inizio nel 1996, quando recita nel film “Un colpo da dilettanti”, insieme a Wes Anderson, conosciuto all’università a un corso di Sceneggiatura cinematografica. Il film non ottiene un gran successo, ma è proprio grazie a questa pellicola che l’attore si fa notare da Ben Stiller, che riconosce subito in lui grandi capacità. Tra i due nasce una grande collaborazione, che dura anni, e dà vita a pellicole di grande successo come “Permanent Midnight”, “Ti presento i miei” e “Zoolander“, dove il biondo vestirà il ruolo di Buddy. Ne 2000 Owen Wilson recita con Jackie Chan nel famosissimo film “Pallottole Cinesi”, e prenderà parte anche ai due sequel successivi “Due cavalieri a Londra” e “Il giro del mondo in 80 giorni”. Nel 2004 torna al cinema con Ben Stiller con “Mi presenti i tuoi?” e nel 2005 è protagonista della commedia di successo “2 single a Nozze”, insieme a Vince Vaughn. Ma tanti altri film o hanno reso famoso, primi tra tutti “Una notte al museo” e “Io e Marley“.

Owen Wilson: vita privata

La vita privata dell’attore è alquanto turbolenta: Owen ha tre figli, avuti da tre donne diverse. Il primogenito Robert Ford Wilson è nato dalla fugace reazione con Jane Duell; il secondo, il piccolo Finn, è nato dal flirt con l’allenatrice Caroline Lindqvist. Ma l’arrivo della terza figlia ha catapultato l’attore nel mirino del gossip. La nascita della piccola Lyla infatti non è stata accolta con entusiasmo da Owen, che dopo aver chiesto anche il test di paternità, non avrebbe mai voluto riconoscere la bambina. La madre di Lyla, Varune Vongsvirates, avrebbe interrotto ogni rapporto con l’attore.

Ma i flirt che ricordiamo dell’attore, famoso anche per lo spot del Crodino, sono stati veramente numerossimi. Tra questi,la chiacchieratissima relazione con la cantante Sheryl Crow, che avrebbe dedicato proprio all’attore la sua canzone “Safe and sound”.