Stasera in Tv, sabato 23 febbraio: Ora o Mai Più. Anche stasera i duetti dei concorrenti saranno sorprendenti. Così come anche gli ospiti. Scopriamoli nel dettaglio.

Stasera, 23 febbraio, andrà in onda il quarto e penultimo appuntamento del talent “Ora o mai più”. Siamo quasi alle battute d’arresto, insomma. Sabato 2 marzo, quindi, scopriremo in diretta chi sarà il vincitore di questa indimenticabile seconda edizione dello show. Come ogni settimana, quindi, anche stasera Amadeus si scontrerà con la diretta concorrente di Mediaset, “C’è posta per te”. La base del programma è rimasta totalmente invariata. Infatti, così come l’anno scorso, ci saranno in gara 8 cantanti che, di settimana in settimana, si sfideranno. Al vincitore, poi, alla fine del programma, verrà offerto un montepremi e un contratto discografico. Ma vediamo nel dettaglio la giuria e i concorrenti.

Stasera in Tv, sabato 23 febbraio: Ora o mai Più | Concorrenti

Anche per quest’anno, quindi, si rimetteranno in gioco otto cantanti. Ecco il nome dei concorrenti al completo:

Annalisa Minetti: ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1998, risultandone poi la vincitrice, e allo show Tale e Quale show di Carlo Conti;

Donatella Milani: ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1983, classificandosi al secondo posto. È la sua seconda partecipazione al programma. Infatti, era parte del cast anche nella scorsa edizione, ma per motivi famigliari ha dovuto abbandonare;

Barbara Cola: ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1995 nel duetto con Gianni Morandi;

Paolo Vallesi: cantante conosciuto ed apprezzato anche in Spagna e in Europa. È stato anche un concorrente del reality show "La Talpa";

Davide De Marinis: conosciuto per il tormentone "Troppo bella";

Michela Pecora: cantante apprezzato negli anni '70 per i suoi due gran successi "Te ne vai" ed "Era lei";

Silvia Salemi: ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1997;

Jessica Morlacchia: ex componente della band Gazosa.

Ma scopriamo insieme, nella pagina seguente, le anticipazioni e gli ospiti di stasera.