Ecco le estrazioni del 23 febbraio 2019 dei numeri del Lotto, Superenalotto e 10eLotto in tempo reale sul nostro sito. Uno ad uno, aggiorneremo in diretta tutti i numeri.

Le estrazioni del Superenalotto, Lotto e 10eLotto tornano in diretta questa sera. Anche oggi, 23 febbraio 2019 riporteremo i numeri estratti in tempo reale. Nelle ultime estrazioni del Superenalotto, sono spuntati ben tre giocatori fortunati che hanno portato a casa un cinque. Adesso, però, si torna a puntare ed a giocare i numeri fortunati, quelli che possono cambiare la vita di chiunque. Già, perché il jackpot del Superenalotto è arrivato addirittura alla cifra pazzesca di 109,8 milioni di euro. Di seguito riportiamo le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto.

Lotto: estrazioni del 23 febbraio 2019 in Diretta ore 20:00

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

Superenalotto: estrazioni del 23 febbraio 2019 Diretta

NUMERI VINCENTI:

Numero Jolly:

Numero SuperStar:

10 e Lotto: estrazioni del 23 febbraio

I numeri vincenti del 10 e Lotto:

Numero Oro

Doppio Oro

Numeri e vincite delle estrazioni precedenti

Ormai sono passati 7 mesi da quando l’ultimo giocatore fortunato ha centrato il “6”. Parliamo praticamente del 23 giugno scorso: il giorno in cui sono stati incassati i 51 milioni del Jackpot. Da quel momento in poi, quindi, la somma totale ha continuato ad aumentare.

Adesso, infatti, siamo arrivati ad una cifra veramente da capogiro: quasi 110 milioni di euro. Per quanto i riflettori possano essere puntati tutti sul Jackpot, ci sono anche altri premi che possono dare soddisfazione. Ed è il caso proprio delle estrazioni del del 19 gennaio, in cui ben sette giocatori hanno incassato circa 31 milioni a testa per aver indovinato i 5 numeri fortunati. Ma non è tutto. Perché con l’ultima estrazione del 21 febbraio ci sono stati ben 3 vincitori. Certo, la cifra vinta non raggiunge il jackpot. In ogni modo, però, i vincitori hanno riscosso circa 62.086,34 euro ciascuno.

Estrazione di giovedì 21 febbraio: 59 11 43 87 90 16 Jolly 31 Superstar 39

Estrazione di sabato 16 febbraio: 10 – 17 – 42 – 59 – 61 – 80 Jolly 65 Superstar 64

Estrazione di giovedì 14 febbraio: 4 – 30 – 47 – 76 – 78 – 83 Jolly 53 Superstar 65

Estrazione di martedì 12 febbraio: 14 – 28 – 64 – 69 – 84 – 90 Jolly 27 Superstar 90