Lorenzo Riccardi ha fatto a sua scelta: è Claudia Dionigi la donna che vuole al suo fianco. La scelta del tronista, andata in onda ieri sera su Canale 5, ha reso felice proprio tutti. O quasi… Se da un lato Claudia è impazzita di gioia, Giulia Cavaglia, l’altra pretendente del bel Lorenzo, non l’ha presa affatto bene. E la sua reazione nella puntata speciale di Uomini e donne non è piaciuta proprio a tutti. Nelle ultime ore infatti, la sua ultima foto pubblicata su Instagram è stata letteralmente invasa da un’ondata di commenti in cui viene criticato non solo l’atteggiamento delle ragazza, ma anche quello di alcuni suoi parenti. Come prevede il nuovo format della trasmissione infatti, le due corteggiatrici hanno invitato le rispettive famiglie al castello, in attesa di partecipare alla festa. E proprio nell’attesa del fatidico momento, alcuni parenti di Giulia si sono lasciati andare ad alcuni commenti non proprio piacevoli nei confronti di Claudia. I parenti di quest’ultima si sono limitati a commentare il percorso di Claudia e Lorenzo, senza menzionare Giulia. Secondo gli utenti di Instagram, i familiari di Giulia non sono stati altrettanto corretti con Claudia, tentando di screditarla e definendola una “scelta facile” perché una ragazza senza personalità.

Giulia Cavaglia, le critiche del web dopo la scelta

Giulia finora non si è ancora espressa sui social. Nè ha pubblicato alcuna foto in seguito alla messa in onda della scelta. Ma i fans della nuova coppia non hanno perso tempo a commentare l’ultima foto pubblicata dallo staff della ragazza sul suo profilo Instagram. “Avresti fatto più bella figura a tacere, senza sputare veleno nè sentenze”, “Che figuraccia. Presuntuosa e arrogante come poche. Tu e i tuoi amici”, e ancora “Solo una che rosica può dire uomo semplice, scelta semplice. Claudia è stupenda e meravigliosamente donna, per niente semplice”. Insomma, la cosa che meno è andata giù agli utenti è la frase che Giulia ha pronunciato durante uno sfogo andato in onda ieri sera. Definire Claudia una scelta semplice ha fatto infuriare i fan, che più di tutto contestano a Giulia l’essere troppo spocchiosa, presuntuosa e convinta. E voi che ne pensate? La bella torinese si difenderà dalle critiche? Staremo a vedere!

