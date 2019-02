Uomini e Donne, Francesca Del Taglia criticata dopo la scelta di Lorenzo: dura replica

Tra i personaggi che ieri hanno presenziato alla scelta di Lorenzo a Uomini e Donne c’era anche lei, Francesca Tartaglia. Dopo la diretta, molti utenti dei social l’hanno messa nel mirino per due motivi su tutti. In primis la sua linea, per la quale è stata accusata di modificare le foto per apparire più snella sui social. In seconda battuta per il vestito che aveva indosso, non a tutti gradito.

La donna, però, vista la mole davvero notevole di offese ricevute, ha voluto replicare e lo ha fatto attraverso delle storie su Instagram dove ha contrattaccato punto per punto ai suoi detrattori. Di recente la donna è stata anche in ospedale.

Uomini e Donne, la replica di Francesca Del Taglio ai detrattori

Queste le sue parole affidate a delle storie su Instagram: “Cosa ve ne frega se sono magra o grassa? Questo già non lo capisco. L’ho sempre detto che vengo male sullo schermo, c’è chi è telegenico e chi no. Il mio vestito? Mi piace vestirmi in questo modo. Cosa ve ne frega se son magra o se son grassa? Questo già non lo capisco. L’ho sempre detto che vengo male in televisione”.