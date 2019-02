Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi: perché il papà non era con lui

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata dello speciale di Uomini e Donne. Se la prima serata, infatti, è stata dedicata alla scelta di Teresa Langella. L’appuntamento di ieri, invece, è stato dedicato esclusivamente a Lorenzo Riccardi, soprannominato “Il Cobra”. Il bel pugliese, infatti, doveva scegliere tra le sue due corteggiatrici: Giulia e Claudia. Come sempre, la puntata di ieri ci ha regalato dei momenti davvero emozionanti. Episodi di puro divertimento, ma d’altra parte ce lo aspettavamo. Lorenzo si è sempre contraddistinto dagli altri proprio per la sua ilarità e simpatia. Ma anche altrettanti momenti davvero commoventi. Ci riferiamo, infatti, ad un episodio in particolare.

Per ulteriori news su Uomini e Donne, i tronisti, quando andranno in onda le prossime scelte e tutto quello che c’è da sapere sul famoso dating show –> clicca qui

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi: ecco perché il papà non era con lui

Come vi abbiamo raccontato in un articolo precedente, Lorenzo Riccardi, durante i giorni trascorsi in villa, ha ricevuto un’inaspettata sorpresa. La sua corteggiatrice Giulia, infatti, per ringraziarlo di tutte le emozioni e sensazioni che le ha fatto vivere durante la loro frequentazione, gli ha fatto recapitare uno splendido messaggio. A parlare è il padre di Lorenzo, Gianni. Il quale si lascia andare a delle parole davvero commoventi. “Papà non è mai stato bene”, confessa il pugliese alla sua corteggiatrice, visibilmente emozionato. Questo è senz’altro un lato del tutto inedito del tronista. Ma che, d’altra parte, sottolinea il profondo legame che lega gli uomini di casa Riccardi. Lo si percepisce, infatti, non solo dalle lacrime che Lorenzo versa appena vede suo padre nel video. Ma anche dalla parole di ammirazione e di orgoglio che spende per lui. “Io sono un ragazzo, lui è un uomo”, conclude. La serata è, ormai, giunta al termine. Lorenzo è pronto ad accogliere la sua scelta. Il padre, purtroppo, non c’è. Forse, proprio per le motivazioni precedenti. Ma di una cosa siamo certi: Gianni era lo stesso con suo figlio. E sicuro avrà gioito insieme a lui.