Uomini e Donne: il gesto bellissimo della sorella di Lorenzo per Claudia, dopo la scelta.

E lieto fine fu! Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono ufficialmente una nuova coppia. Che la bionda romana fosse in vantaggio sulla rivale Giulia Cavaglia era già nel’aria da giorni. Ma nella puntata speciale di Uomini e Donne andata in onda ieri sera, abbiamo finalmente visto tutte le immagini della scelta. Una scelta davvero emozionante, che ha tenuto milioni di telespettatori incollati alla tv. Il tronista pugliese, dubbioso fino agli ultimi giorni, si è finalmente deciso: “Il mio cuore urla il nome di Claudia”. E Claudia non poteva che dire sì! Ma non senza aver tenuto sulle spine il bel tronista per un po’. Dopo ‘apertura della tenda, durante la festa alla villa, Claudia infatti ha esitato un po’ prima di comunicare la sua decisione, concludendo “Tu lo sai che dovrei dirti di no vero? Ma come faccio?“. Ed è in questo momento, sulle note di I will always love you,che i due si abbracciano e si baciano, sotto gli occhi felici di tutti gli invitati alla festa. Tutti felici davvero. Tra le due pretendenti, Claudia era la più amata non solo dal pubblico, ma anche e soprattutto dalla famiglia di Lorenzo.

Uomini e Donne, il messaggio della sorella di Lorenzo per Caudia

E proprio ieri sera, dopo la messa in onda della puntata della scelta, la sorella di Lorenzo, Sofia Riccardi, esprime tutta la sua gioia sul suo profilo Instagram. “Finalmente posso dire la mia! Felicissima che abbia scelto te. Felice perché anche il cobra lo è! Siete l’amore! Non vedo l’ora di vederti ciccia!”. Queste le parole della ragazza, che ha pubblicato insieme ad una foto che ritrae il bacio del fratello Lorenzo e di Claudia proprio nel momento del sì. E non manca il tag proprio al profilo di Claudia, a dimostrazione del fatto che a Sofia piace davvero tanto la sua nuova cognata. Intanto, in attesa della prime dichiarazioni ufficiali della nuova coppia, la pagina Instagram di Uomini e donne ha postato il primo selfie ufficiale dei due piccioncini. Una pioggia di like, cuori e commenti di apprezzamento ha invaso la foto. Insomma, tra fan, amici e parenti, sembrano proprio tutti felici. Tutti tranne Giulia…