C’è posta per te, la storia di Calogero e Valentina è sospetta: “E’ business”

Nella puntata di ieri di C’è posta per te sono stati tanti gli spunti che sono stati offerti, al pari delle storie interessanti che sono state raccontate. Tra queste va menzionata certamente quella tra Calogero e Valentina. I due, che sono arrivati alla rottura a causa della gelosia, ritenuta eccessiva da lui, di lei, alla fine sono riusciti a ritrovarsi, con la donna che ha deciso di aprire la busta e di dare una nuova possibilità al suo ex fidanzato.

Nonostante però il lieto fine e gli spunti di interesse offerti da questa vicenda, in molti, soprattutto sui social, hanno storto il naso. Per loro, infatti, i due avrebbero fatto tante volte riferimento ai loro account Instagram per accrescere il numero dei loro seguaci.

C’è posta per te, la storia di Calogero e Valentina non convince

Durante il loro confronto, infatti, i due hanno più volte fatto riferimento alla loro attività su Instagram. Sui vari social network in molti hanno manifestato le loro perplessità e c’è qualcuno (più di uno”) che è stato particolarmente duro: “Questa storia mi puzza di business”. Al momento non è dato sapere se effettivamente è così o se si tratta di sospetti privi di ogni fondamento, ma in ogni caso la mole di attacchi non è di poco conto.