Domenica In, spavento per Mara Venier: scappa un “vaffa” in diretta tv

Domenica In, Mara Venier viene spaventata in diretta televisiva da Paolo Ruffini, così alla conduttrice televisiva scappa un ‘vaffa’.

Uno scherzo inaspettato e per questo molto ben riuscito. E’ successo questo poco fa in diretta televisiva su Rai Uno. Durante il programma Domenica In, la conduttrice Mara Venier è stata vittima di uno scherzo teso dal conduttore e attore Paolo Ruffini. Una vera e propria improvvisata che rende il programma Domenica In unico nel suo genere. Ma cosa è successo realmente? Come mai la bravissima Mara si è lasciata andare ad un inaspettato ‘vaffa’? La risposta è molto semplice: la Venier non era al corrente della presenza in studio di Paolo Ruffini. Mara infatti era di spalle a scambiare delle battute con il pubblico in studio. Quando d’improvviso Paolo Ruffini spunta alle spalle della Venier e grida il più classico de ‘buu’. Mara così sobbalza dallo spavento è spontaneamente grida: “Ma vaffa…”. Pochi istanti dopo poi arriveranno le scuse al pubblico.

Mara Venier a Domenica In, dopo lo scherzo di Ruffini ed il ‘vaffa’, le scuse al pubblico di Rai Uno

Il contesto dell’agguato teso da Paolo Ruffini a Mara Venier è, come sempre avviene durante il programma Domenica In, molto gioioso e scherzoso. Nonostante ciò però, la Venier, dall’alto della sua professionalità, ha voluto scusarsi pubblicamente con i suoi telespettatori per la brutta parola pronunciata in un momento di vero spavento. Ecco quanto detto da Mara subito dopo lo scherzo di Ruffini: “Voglio chiedere scusa a tutti i telespettatori. Siamo in diretta, mi sono spaventata veramente e mi è uscita una parolaccia. Chiedo scusa davvero”. Domenica In, infondo è anche questo, tra una intervista al vincitore di Sanremo 2019 Mahmood e un gioco con i telespettatori a casa, ci scappa anche lo scherzo. Come si usa dire in queste occasioni: è il bello della diretta.