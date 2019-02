Elena Santarelli da capogiro su Instagram, la foto in costume fa impazzire di gioia i fan.

Quando si parla di Elena Santarelli viene in mente l’immagine di una madre coraggiosa che accompagna proprio figlio in un percorso difficile di lotta contro un tumore che lo ha colpito quando era piccolissimo. Ma non solo. Infatti la Santarelli è anche una donna meravigliosa con un fisico mozzafiato. Con i suoi post su Instagram fa sempre impazzire di gioia i suoi fan.

Elena Santarelli, look mozzafiato su Instagram

L’ultima foto scattata da Elena Santarelli insieme al suo compagno Bernardo Corradi probabilmente all’interno di una spa, ha fatto sognare tutti i fan. Nella foto vediamo Elena in costume abbracciata a suo marito a petto nudo all’interno di una struttura che sembra essere in pietra e sembra somigliare in tutto e per tutto una spa, forse una sauna. Il costume da bagno di Elena Santarelli lascia vedere un decolté prorompente i fan non hanno potuto non notare la bellezza della showgirl. Del resto il suo fisico mozzafiato è cosa nota.

Elena Santarelli: marito, figli e carriera

La Santarelli nasce a Latina nel 1981 e muove i primi passi nel mondo dello spettacolo come modella per Giorgio Armani, Laura Biagiotti e Gai Mattiolo. Quando però arriva a l’Eredità condotto da Amadeus nel ruolo di Valletta, ottiene il suo Boom all’interno dello spettacolo. Tra diverse produzioni televisive e partecipazioni a film, la ricordiamo come conduttrice nel 2010 di Kalispera assieme a Signorini. Mentre nel 2015, assieme a Belen Rodriguez e Paolo Bonolis, conduce la serata Arena di Verona lo spettacolo Sta per iniziare. Nel 2018 torna in tv e prende parte insieme a Rita Dalla Chiesa al programma Italia Sì di Marco Liorni che va in onda il sabato pomeriggio. Per quanto riguarda la sua vita privata, la Santarelli, come abbiamo detto, è legata a doppio filo con ex calciatore Bernardo Corradi con cui si è sposata dopo 8 anni di fidanzamento e con cui ha avuto due figli Giacomo, malata di tumore, e Greta Lucia nata nel 2016.

