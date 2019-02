Estrazione Million Day oggi 24 febbraio | Diretta | Live | Lotto | Numeri vincenti

Dopo l’estrazione di ieri 23 febbraio, anche quest’oggi torna puntuale in maniera del tutto inesorabile l’appuntamento con la fantastica lotteria che è il Million Day. Si tratta di una delle estrazioni in senso assoluto più attese, dal momento che il suo essere un appuntamento praticamente quotidiano lo rende estremamente seguito ed interessante. Anche oggi, come ogni singolo giorno, l’appuntamento è alle ore 19.00 ed anche oggi noi proporremo a tutti i nostri lettori una diretta dell’estrazione in questione, nella speranza di dare il nostro piccolo, piccolissimo contributo per le vostre vittorie. Andiamo adesso a vedere in maniera dettagliata le peculiarità di questa lotteria.

ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 24 FEBBRAIO 2019 – LOTTO – Estrazione alle ore 19

Ecco la cinquina vincente:

Estrazione Million Day oggi 24 febbraio | Come si gioca

Prendere parte a questa lotteria e tentare la sorte è davvero molto facile. Non dovrai fare altro che acquistare un biglietto al costo di 1 € e scegliere la tua combinazione di cinque numeri compresi tra 1 e 55. Se i numeri da te scelti verranno estratti, allora porterai a casa un milione di euro! Insomma, si tratta di un qualcosa di molto semplice ed al contempo ricco.

Estrazione Million Day oggi 24 febbraio | Gioca responsabile

Ricorda, ovviamente, di non mettere al primo posto l’esigenza di portare a casa il milione di euro. Deve essere, infatti, un divertimento ed un qualcosa per staccare la spina. A questo punto, buon divertimento ed in bocca al lupo.