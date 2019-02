Uomini e Donne, Francesca Del Taglia si difende dalle accuse degli haters sul suo profilo Instagram.

Lo speciale di Uomini e donne, si sa, tiene incollati allo schermo milioni di persone. Venerdì sera è andata in onda la scelta di Lorenzo Riccardi: il tronista ha deciso che è Claudia Dionigi la donna giusta per lui. Inutile dire che il web è impazzito di gioa, essendo Claudia la preferita di gran parte del pubblico. Ma non tutto, della meravigliosa festa al castello, è stato apprezzato. O meglio non tutti. Tra i numerosi invitati al party in villa, sono accorsi tantissimi ex protagonisti della famosa trasmissione di Maria De Fillippi. Tantissime le coppie uscite dal programma, tra cui Aldo Palmeri e Alessia Cammarota, Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta, i neo fidanzatini Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia. Ed è stata proprio quest’ultima a finire nel mirino degli haters, subito dopo la messa in onda della puntata. La ragazza è stata ampiamente criticata sui social innanzitutto per via del suo look, giudicato troppo eccessivo, che per alcuni atteggiamenti avuti durante la festa. Francesca, stanca dei continui insulti, ha deciso di difendersi dagli haters attraverso alcune Instagram Stories.

Francesca Del Taglia si difende dalle accuse: ecco le sue parole

“Volevo dire alle persone che mi stanno infamando per via del mio vestito che a me piace vestirmi così. Ognuno ha i suoi gusti!”. Queste le parole dell’ex corteggiatrice riguardo il look sfoggiato alla festa alla villa. La ragazza indossava una tuta nera molto sexy, con un notevole spacco e un’importante scollatura. Per molti utenti, un outfit troppo eccessivo, soprattutto considerando che la donna è già madre di due figli. Poi Francesca continua a difendersi nelle sue storie di Instagram: ” Per le persone che invece mi stanno infamando per questi baci che ci diamo io e Eugenio, io e Eugenio siamo così! Ci baciamo ovunque, da sei anni. La stanza era enorme, se c’eravamo noi in primo piano, qual è il vostro problema? Se vi dà fastidio la felicità e l’amore altrui, fossi in voi mi farei due domande perché tanto bene non state. Tutte le coppie in quel momento si sono messe a ballare e si baciavano. Ma noi avevamo l’inquadratura e quindi solo noi infamati. Comunque le vostre offese mi entrano di qua e mi escono di là. Detto questo, buona vita a tutti!”

