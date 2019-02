Nel corso della sesta puntata di C’è posta per te, Giorgio ha perdonato la mamma ed ha aperto la busta per riabbracciarla. Ecco chi è il giovane dagli occhi azzurri che ha scatenato la curiosità delle spettatrici.

La sesta puntata di C’è posta per te ha visto la partecipazione di un giovane ballerino, Giorgio, insieme a sua sorella, Romina. Dall’altra parte della busta c’è la loro mamma, Giusy, che non vedono da quando quest’ultima, dopo la separazione dal marito e padre, ha intrapreso una relazione con un uomo.

Non un uomo qualunque perchè il nuovo fidanzato di Giusy è l’ex migliore amico del padre dei due ragazzi: una storia d’amore che Romina e suo fratello non hanno accettato.

Romina decide di non aprire la busta, Giorgio invece decide di perdonare la sua mamma e di riabbracciarla. Il giovane ragazzo ha attirato l’attenzione del pubblico di C’è Posta per Te per la sua bellezza: le spettatrici hanno chiesto la presenza di Giorgio sul trono di Uomini e Donne.

Giorgio, ballerino e single

Il profilo di Instagram di Giorgio è privato ma grazie a quello Facebook si è venuto a sapere che il giovane vive a Varedo, in Brianza. È un ballerino professionista: balla per la Jhonny Vazquez Dance Company. Il giovane dagli occhi azzurri sembra essere single e le sue foto con la sua ultima ragazza risalgono a tre anni fa.

La storia del rapporto di Giorgio e sua sorella, Romina, con la madre Giusy ha fatto molto discutere. I due ragazzi si sono allontanati dalla madre a causa della relazione che la donna ha intrapreso con Massimo, ex amico del padre. I rapporti familiari si sono distrutti perchè Giorgio e Romina non hanno approvato la decisione della mamma e ne sono rimasti molto delusi.

Giusy ha chiesto l’aiuto di Maria de Filippi per sanare il suo rapporto con i figli. Mentre Romina decide di non perdonare la mamma lasciando lo studio, Giorgio ha accettato di aprire la busta e riabbracciare la sua mamma.

Il popolo del web si è rivoltato contro Romina, accusata di essere insensibile, e schierato dalla parte del ragazzo, oltre per la sua bellezza, anche per la sua dolcezza ed emotività.

