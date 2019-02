Martina commenta un post su Facebook di Salvini e viene subissata di insulti

E’ successo ad una ragazza di Stradella, cittadina in provincia di Pavia. Un commento su Facebook ha scatenato l’ira di alcuni suoi amici e conoscenti: già, sono bastate poche parole per esasperare i toni. La ragazza si chiama Martina Mondini, 25 anni, e la sua colpa è aver commentato un post di Matteo Salvini: “Prima di parlare di immigrazione, Salvini dovrebbe sciacquarsi la bocca”. Martina è la fidanzata di un ragazzo nigeriano e nella foto del profilo si vede chiaramente. Ecco che tutti cominciano ad inveire contro di lei.

Triste episodio su Facebook: la ragazza che protesta contro Matteo Salvini viene subissata di insulti

Martina ha un lavoro regolare: fa l’educatrice in un centro di accoglienza nel Comune di Stradella. Ha subito attacchi di ogni genere. Si è sentita insultare con ogni tipo di offesa. Alcuni sono arrivati anche a minacciarla. Altri, invece, sono passati a scrivere commenti negativi addirittura sulla sua foto del profilo. Commenti molto, ma veramente molto volgari.

Commenti irripetibili, che di sicuro non vogliamo riportare qui di seguito. Tuttavia, possiamo comunque farvi intendere la tipologia di insulti ricevuti dalla ragazza: “Vai direttamente in Africa, avrai vasta scelta. Dal produttore al consumatore”. Altri invece scrivevano: “Controlla quando scade il permesso di soggiorno del tuo compagno”. La situazione è subito andata fuori controllo. Come detto, è bastato un commento della ragazza al post di Matteo Salvini per far esplodere un sentimento di rabbia incontrollato. Come se l’odio fosse un fiume in piena che esonda e porta via con sé tutto ciò che trova sulla strada. Senza sosta, senza pausa. Con una forza ed una brutalità assurde. Questa è solo una delle tante storie che si sentono ogni giorno a sfondo razzista. L’esasperazione sembra essere arrivata ai massimi livelli.

