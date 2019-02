Lorenzo Riccardi e Nicolò Ferrari continuano ad essere molto amici, nonostante alcune voci dicessero il contrario. Ecco lo scambio di messaggi durante la scelta.

Il tronista Lorenzo Riccardi e l’ex corteggiatore di Nilufar Addati, Nicolò Ferrari, negli studi di Maria De Filippi sono diventati molto amici. Durante la scelta di Lorenzo i due giovani hanno avuto uno scambio di messaggi whatsapp resi noti dallo stesso Nicolò.

Scambio di messaggi tra Lorenzo e Nicolò

Il rapporto tra Lorenzo Riccardi e Nicolò Ferrari non si è interrotto, come qualcuno diceva. “Meno cavolate please, il fatto che non abbiamo fatto storie insieme in questi mesi non vuol dire che non siamo più amici. L’amicizia non va vissuta sui social ma nella vita vera”, risponde l’ex corteggiatore a chi insinua che Lorenzo non lo pensi più.

Durante la scelta, Nicolò ha fatto gli auguri a Lorenzo prima della sua scelta e chiede al tronista la sua volontà di conoscere al più presto la sua nuova fidanzata.

“Quando torni? Io sto bene, sono felice di essere tornato. Da stasera sei un uomo libero di uscire, la segregazione in casa è finita. Ci dovrai presentare la scelta, mi raccomando”, il messaggio del Ferrari a Lorenzo. La conversazione l’ha resa pubblica l’ex corteggiatore sul suo profilo Instagram tramite le storie.

Nicolò Ferrari risponde poi ad una domanda di una fan che gli chiede se si fosse emozionato durante la scelta di Lorenzo. Lui ha risposto:

“Tantissimo, vedere Lorenzo così emozionato e vederlo felice mi ha davvero fatto commuovere. È una persona speciale e Claudia penso che lo possa rendere felice”.

