Nadia Toffa lancia un allarme su Instagram e mette in allerta tutti i suoi follower.

Nadia Toffa ex Iena e attuale conduttrice del programma nella sua versione domenicale ha da pubblicato da poco una foto su Instagram con cui vuole lanciare una sorta di allarme. Questa volta però non si tratta della sua salute o della sua lotta contro il tumore che, da circa un anno ormai ha unito moltissimi fan e persone colpite dalla stessa malattia, ma di un problema di inquinamento. Nadia Toffa ha infatti pubblicato una foto che ritrae un bellissimo tramonto, ma c’è qualcosa che non va.

Nadia Toffa, l’allarme su Instagram

La foto di Nadia Toffa su Instagram, come abbiamo detto, per una volta non riguarda il suo tumore, la sua lotta contro il cancro, o dei selfie di se stessa con cui racconta un pezzettino di vita. No. Questa volta la Iena vuole lanciare un messaggio di monito e di allarme ai suoi followers per quanto riguarda l’inquinamento. Lo scatto pubblicato dalla Toffa, infatti, è quello di un tramonto rosso acceso che sembra quasi infuocare il cielo. Uno scatto bellissimo, ma forse non completamente naturale. Così, Nadia scrive: “Ciao ragazzi! Il cielo al tramonto qualche sera fa. Strepitoso! temo però sia l’inquinamento 🙄🙄 c’è poco da stare allegri”. Le luci così accese del cielo, infatti, sembrano far presupporre che ci sia parecchio inquinamento nell’aria. Il buon detto “rosso di sera bel tempo si spera, infatti, sembra non essere più valido per colpa dell’inquinamento atmosferico che sta colpendo non solo l’Italia ma tutto il mondo. Ecco allora che Nadia Toffa ha lanciato un appello diverso rispetto al solito e mette in guardia tutti.

