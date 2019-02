Chi è Romina Pierdomenico, la giovanissima compagna di Ezio Greggio.

Chi è Romina Pierdomenico: età, carriera e vita privata dell’attore e conduttore Ezio Greggio.

26 anni, modella e showgirl abruzzese, Romina Pierdomenico è la nuova giovanissima compagna di Ezio Greggio. Classificatasi seconda al concorso di Miss Italia 2012, con la fascia di Miss Abbruzzo, Romina è originaria di Vicoli, piccolo centro di 400 abitanti della provincia di Pescara. Tra la modella e il conduttore di Striscia la notizia sembra essere vero amore, nonostante la differenza d’età.

Per altre informazioni su Romina Pierdomenico, Ezio Greggio e la loro storia d’amore CLICCA QUI!

Chi è Romina Pierdomenico, la nuova fiamma di Ezio Greggio

Oltre alla partecipazione a Miss Italia nel 2012, che in quell’anno ha visto vincitrice Giusy Buscemi, la Pierdomenico è apparsa già in altre occasioni sul piccolo schermo. La bella abruzzese infatti ha partecipato sia a Uomini e donne come corteggiatrice del napoletano Amedeo Barbato, che nel reality dedicato alle coppie Temptation Island, nel ruolo di tentatrice. Pare che la relazione tra Romina e Greggio sia diventata ufficiale lo scorso Natale, quando il noto conduttore si e recato nel paese natale della compagna per conoscere i genitori.

Leggi anche —> Ezio Greggio con Romina di Uomini e Donne: tra i due ci sono 39 anni di differenza

Ed è stato proprio il padre della ragazza, il vicesindaco Gabriele Pierdomenico, a dire la sua su questa storia d’amore. Il signor Pierdomenico ha apprezzato molto la semplicità di Greggio, una persona umile, lontana dallo snobismo del mondo dello spettacolo. Ecco alcune sue dichiarazioni: ” Era il mese di Giugno quando io e mia moglie andammo a trovare mia figlia a Milano e lì ci disse che aveva iniziato una relazione con un uomo molto più grande di lei. Mia figlia è una brava ragazza, un genitore non può che sperare che abbia accanto un uomo che la ami e che la rispetti”. Alla scoperta che quest’uomo era Ezio Greggio, non è mancato lo stupore. Ma il vicesindaco di Vicoli ha espresso tutto il suo apprezzamento per il nuovo genero sin dal primo incontro: “E’ stato un incontro emozionante, ma Ezio Greggio è una persona alla mano e ci ha messo subito a nostro agio, scattando molte foto anche con altre persone presenti nel locale.