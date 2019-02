Uomini e Donne anticipazioni, Lorenzo e Caudia si confrontano con Giulia dopo la scelta: ecco cosa è successo.

Poche ora fa è stata registrata la puntata del programma Uomini e Donne, in cui si confrontano, dopo la scelta, il tronista Lorenzo, Claudia la sua scelta e Giulia. Le anticipazioni rivelano subito una prima indiscrezione. Pare infatti che il confronto sia avvenuto principalmente tra Lorenzo Riccardi e Giulia Cavaglia (che è stata poi scelta da Maria De Filippi per essere la nuova tronista del trono classico). Pare infatti che Claudia non ha voluto incontrare Giulia per confrontarsi con lei. Durante la puntata Lorenzo ha parlato inizialmente della sua scelta, ovvero Claudia. Il tronista ha ammesso di stare davvero bene con lei. Successivamente poi si passa al confronto vero e proprio tra Lorenzo e Giulia, la non scelta del tronista. Tutto parte con il filmato che ritrae i momenti in cui Lorenzo comunica a Giulia che lei non è la sua scelta. La reazione della torinese non è stata presa bene dal pubblico che negli ultimi giorni l’ha criticata. Giulia allora precisa che lei non aveva intenzione di offendere e sminuire nessuno, sottolineando che in quel momento era delusa ed arrabbiata e gli sono uscite spontaneamente quelle parole.

Uomini e Donne, stanno per entrare in studio Lorenzo e Claudia: la reazione di Giulia

Maria allora annuncia che stanno per entrare in studio Lorenzo e Claudia. Giulia però dice che preferisce non vederli insieme e così, in studio, entra soltanto Lorenzo. Il Vicolo delle News poi ha fatto sapere che Giulia avrebbe confessato di pensare di essere lei la scelta di Lorenzo quando erano in villa. Il tronista infatti è parso molto confuso durante i suoi giorni in Villa. Ammettendo che, inizialmente aveva una minima preferenza e durante i giorni in villa è stato meglio con Giulia. Giulia così accusa Lorenzo di averla illusa. Ma alla fine i due si chiariscono e si salutano.