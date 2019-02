Il settimanale Spy ha svelato che Valeria Marini ha una nuova fiamma. Ha trascorso un weekend romantico insieme a Gianluigi Martino.

La bella showgirl, Valeria Marini, secondo Spy, ha trascorso una notte in una suite a Rimini, dove lei è stata chiamata per un lavoro.

Valeria, che negli ultimi giorni è stata protagonista del programma serale di Uomini e Donne, come party planner, non fa sapere nulla della sua vita privata. Lo scorso dicembre sembrava riavvicinarsi al suo ex, Patrick Baldassari, ma nulla è andato in porto.

Secondo quanto rivelato da Spy, la Marini avrebbe un nuovo flirt: un ragazzo più giovane di lei di circa 20 anni. Il suo nome è Gianluigi Martino. I due si sono conosciuti per motivi di lavoro in quanto lui è un collaboratore di una società di casting e produzioni TV ed hanno soggiornato lo scorso weekend a Rimini. Dopo aver trascorso la notte insieme in suite, hanno pranzato al ristorante. Il settimanale spiega:

“Hanno passato quasi tutto il tempo giocando con gli smartphone, ridendo e scambiandosi affettuose occhiate. A fine serata sono andati via. Di nuovo insieme”.

Gianluigi sulla sua pagina Instagram ha pubblicato tramite le stories alcuni scatti con Valeria.

Chi è Gianluigi Martino, la nuova fiamma di Valeria Marini

Gianluigi Martino sembra essere il nuovo flirt di Valeria Marini. Di professione PR, oggi lavora per una società di casting e produzioni TV guidata da Nando Moscariello. È anche team manager di American Express. Il ragazzo è di Cosenza ed è del ’84: diciassette sono gli anni di differenza tra lui e Valeria.

Dalle pagine social dei due non ci sono conferme sulla loro relazione, nè smentite.

