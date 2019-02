Wanda Nara si volta di spalle: il tanga non passa inosservato

Wanda Nara, il tanga non passa per niente inosservato: fan in delirio per l’ultimo scatto postato sui social.

Wanda Nara è senza ombra di dubbio una delle donne più amate dai fan in questo ultimo periodo. La bellissima bionda argentina delizia i suoi ammiratori sui social con foto che fanno letteralmente girare la testa. La moglie del calciatore dell’Inter Icardi ha un corpo mozzafiato e non perde mai occasione di mostrarlo in tutto il suo splendore attraverso i social, in particolare Instagram. La bionda sudamenricana è infatti seguitissima su Ig con 4,6 milioni di seguaci che ogni giorno inondano di like e commenti positivi di apprezzamento le sue foto. Pochi minuti fa, passando per il suo profilo, i fan hanno letteralmente perso la testa per l’ultimo scatto postato dalla bionda signora Icardi. Uno scatto che mette in risalto le curve del suo corpo grazie ad un tanga che sembra dipinto sulla pelle candida di Wanda.

Wanda Nara, foto di spalle in tanga: i fan impazziscono

Wanda Nara è attivissima sui social e, quando può, rende sempre partecipe i suoi followers di ciò che fa nelle sue giornate. Pochi minuti fa la sua ultima foto ha mandato in delirio i suoi fan. La foto è uno scatto in cui Wanda è voltata di spalle ed indossa una canotta grigia strettissima e, soprattutto, un tanga che esalta le curve del suo bellissimo corpo candido. Insomma uno scatto mozzafiato per la gioia dei seguaci della bellissima sudamericana che in poco tempo ha accumulato più di 100 mila like oltre che tantissimi commenti positivi. La didascalia allegata alla foto recita queste parole: “Quando una mia amica mi fa una foto per niente casual…”.