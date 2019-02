Come lasciare il wc senza odori: ecco la miscela fai da te

Un problema affligge tutte le donne casalinghe: il cattivo odore nel bagno. Beh, se anche voi sentite dei cattivi odori nel vostro ambiente, è bene che sappiate determinate cose. La maggior parte dei casi, infatti, il mal odore può provenire sia da una superficiale pulizia della doccia o, addirittura, del wc. In un recente articolo, quindi, vi abbiamo spiegato minuziosamente come pulire e rinfrescare quotidianamente la doccia con semplici passaggi. Adesso, invece, affrontiamo un altro discorso. Ovvero, com’è possibile eliminare tutti i cattivi odori dal wc.

Non è assolutamente la prima volta che vi parliamo di metodi fai da te per riparare ai danni casalinghi. In effetti, ne sono davvero tanti. Ma, soprattutto, davvero utili. Con alcuni e semplici passaggi, ad esempio, è possibile anche ripulire un ferro da stiro da macchie di bruciatura. Ma non solo. In un video apparso su Youtube è stata svelata una miscela utile per eliminare i cattivi odori dal wc. Naturalmente escludendo l’utilizzo della candeggina. Prodotto molto utile per la pulizia e l’igiene della casa. Ma d’altra parte con un odore davvero forte. Bando alle ciance. Di seguito, quindi, vi spiegheremo dettagliatamente tutto ciò che occorre per creare questa miscela miracolosa:

200 ml di acqua calda (corrispondente ad un bicchiere);

30 grammi di bicarbonato di sodio (corrispondenti a due cucchiai);

Questi due ingredienti andranno mescolati per bene, prima di procedere ad altri passaggi. In modo da far sciogliere perfettamente il bicarbonato nell’acqua.

100 ml di acqua ossigenata con Volume 30. Mescolare l’acqua ossigenata con bicarbonato ed acqua calda;

2 cucchiai di ammorbidente (se non dovesse piacere l’ammorbidente è possibile sostituirlo con dell’olio essenziale);

2 cucchiai di detersivo per piatti;

200 ml di aceto di alcool.

I passaggi da applicare sono davvero semplici:

Inserire tutti gli ingredienti in un recipiente;

Mescolare per bene, in moda da far uscire una miscela schiumosa;

Immergere il contenuto in un flacone spray.

Badate bene che la miscela può essere utilizzata sia per pulire il wc. Ma anche come disinfettante.