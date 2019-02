Cosa mangiare in caso di diarrea improvvisa e gli alimenti da evitare.

La diarrea che colpisce improvvisamente a scuola, a lavoro o in mezzo alla strada, è un episodio spiacevole oltre che molto fastidioso. Allo stesso tempo però sembra essere anche un inconveniente molto comune. Tanti infatti hanno dichiarato di soffrire di episodi di diarrea sporadica almeno una o due volte all’anno che poi, nel giro di un paio di giorni, spariscono. Quando capitano quindi questi momenti di problemi intestinali ci sono alcuni cibi che possono aiutare ad alleviare i sintomi. Qualora però questa problematica non regredisca spontaneamente bisogna sempre andare dal medico.

Diarrea: i cibi consigliati per ridurre i sintomi

In caso di diarrea quindi è importante cercare di assumere dei cibi semplici non complessi o speziati che possono invece irritare l’intestino. Nel primo giorno di comparsa della diarrea ad esempio sono utili cibi come:

banane

patate bollite

crackers semplici

riso bianco

pane

succo di mela

Meglio poi mangiarli in maniera spezzettata nel corso della giornata per evitare di sovraccaricare il sistema digestivo. Attenzione agli yogurt perché in alcuni casi possono aiutare, in altri invece possono irritare ancora di più l’intestino. Quindi meglio fare dei tentativi a casa. Per quanto riguarda le cose da bere durante gli episodi di diarrea, bere molta acqua è anche utilissimo per guarire. L’importante è mantenersi idratati quindi bisognerebbe assumere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno. Inoltre sono perfette le bevande per sposrtivi, il brodo, l’acqua di noce di cocco o l’acqua elettrolitica.

Diarrea e alimentazione: cosa non mangiare

Per quanto riguarda invece i cibi a cui dire no durante la diarrea, sappiate che è bene evitare dei cibi particolari come quelli speziati, quelli fritti, quelli zuccherati e dolcificati maniera artificiale e quelli con un alto contenuto di fibre. Gli alimenti che poi possono contribuire ad irritare l’intestino sono l’aglio e la cipolla, le verdure crude, i cavoli, broccoli e cavolfiore,gli agrumi, le carni grasse, i latticini e insaccati. Allo stesso modo bisognerebbe evitare le bibite gassate, gli alcolici e quelli a base di caffeina.

