Anna Tatangelo, inquadratura dal basso: gonna troppo corta, si vede tutto

Anna Tatangelo, l’inquadratura da sotto la gonna a Che Tempo Che Fa che non lascia spazio all’immaginazione.

Anna Tatangelo continua a stupirci. Non è la prima volta che la cantante “osa” un po’ di più con gli scatti pubblicati sui social. Pochi giorni fa, infatti, la bella cantante aveva pubblicato una foto su Instagram in biancheria trasparente, facendo impazzire i suoi followers.

Sul suo profilo, Anna ringrazia continuamente i suoi seguaci per i tanti bei commenti riguardo il suo album, La fortuna sia con me, e ricorda l’inizio del suo tour: il 2 aprile da Roma.

Anna Tatangelo, l’inquadratura da sotto la gonna: si vede tutto

Dopo il Festival di Sanremo, Anna Tatangelo è stata ospite a “Che tempo che fa” di Fabio Fazio la scorsa domenica 24 febbraio.

Ed è proprio dai camerini degli studi televisivi Rai che la bella cantante pubblica una Instagram story che la ritrae mentre indossa una gonna molto corta e stretta.

Sono tantissimi gli scatti pubblicati da Anna Tatangelo sul suo profilo social e, ovviamente non possono mancare i commenti di apprezzamento dei suoi followers, i quali si chiedono anche se il suo compagno Gigi non sia geloso delle foto provocanti pubblicate dalla sua bella Anna.

Nel frattempo,la cantante ciociara, madre di Andrea e compagna di Gigi D’Alessio preannuncia un 2019 che ricco di impegni e appuntamenti a cui la giovane di prepararsi come può.

Inoltre, si fa sempre più forte la voce di un imminente matrimonio tra i due cantanti, che stanno insieme da più di dieci anni. Superata la crisi, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sarebbero pronti a dirsi il fatidico sì.

Secondo quanto riportato da Alfonso Signorini sul settimanale “Chi” le nozze dovrebbero aver luogo a Sora, città d’origine di lei, la prossima estate.

