Anche oggi è andato in onda un nuovo appuntamento con Pomeriggio Cinque. Come sempre, quindi, lo show ha trattato di diversi argomenti. Ovviamente, in primo piano si pone sempre l’attenzione ai fatti di cronaca. Ed, infine, a chiusura puntata, si offre ampio spazio al gossip. Insomma, ad argomenti che ci fanno sorridere e, perché no, anche divertire talvolta. Ospite dell’appuntamento di oggi è Vittorio Sgarbi. Ed è proprio l’inestimabile critico d’arte ad essere vittima di una clamorosa gaffe. Tutti in studio sono senza parole. Compresa la conduttrice che, dopo il misfatto, non ha potuto fare a meno di chiedere scusa a Sgarbi. Nulla di grave, sia chiaro. Ma vediamo cos’è accaduto nel dettaglio.

Durante lo spazio dedicato al gossip, è stato mandato in onda un video dedicato alla storia d’amore tra Vittorio Sgarbi e Sabrina Del Colle. Una relazione che dura da oltre vent’anni ma che, secondo le loro parole, non sarebbe mai stato consumato. Ebbene. È proprio durante questo video che accade la clamorosa gaffe. Durante lo scorrimento delle foto, infatti, sarebbe stata mandata in onda una foto in cui non era rappresentata la sua compagna di vita. Bensì un’altra ragazza. Ovviamente, la gaffe è stata subita fatta notare da Sgarbi. Il quale, a fine del filmato, ha esclamato: “Quella ragazza non è Sabrina. È Salina, una ragazza di 20 anni”. La reazione di Barbara non è assolutamente mancata. La quale, visibilmente imbarazzata, ha detto: “Ti chiedo scusa da parte mia e da parte dei giornalisti che hanno montato il servizio”.