Belen Rodriguez completamente nuda in doccia: il video bollente incanta Instagram

Belen Rodriguez ci lascia senza parole con un video che ha appena pubblicato nelle sue Instagram stories. Sembra arrivare da un altro pianeta, come in ogni foto, in ogni video, del resto. Tuttavia, questa volta, immaginiamo che i suoi followers siano rimasti veramente a bocca aperta. Belen Rodriguez è in doccia, completamente nuda, in un primo video. Poi, comincia a vestirsi, ma poco. La vediamo con una camicia sbottonata che lascia intravedere molto.

Belen Rodriguez nuda in doccia: pubblico in delirio

Sguardo intenso, labbra carnose, quella linea sinuosa del naso: Belen Rodriguez sembra una dea. Una creatura mitologica. La showgirl argentina ha veramente lasciato di stucco i suoi fans. Questo video è stata pubblicato sul suo profilo Instagram. Nei primi minuti è stata praticamente invasa di commenti positivi e complimenti di ogni genere. Guardate qui:

Ecco, quello sopra è uno screen tratto dalla prima storia Instagram, a cui segue questa:

Insomma, come avete potuto aver modo di capire, Belen Rodriguez è veramente da mozzare il fiato in questi scatti.

Belen Rodriguez e il momento ‘negativo’

Beh, a giudicare da questo lavoro fotografico, potremmo dire che Belen Rodriguez è in gran forma. Eppure, sappiamo che la showgirl argentina non è stata molto bene ultimamente. Un po’ di influenza, nulla di grave. Eppure, a causa di quel malanno è rimasta a casa e non ha potuto partecipare a Sanremo Young. Un dispiacere per Belen che teneva molto ad esserci.

E’ un momento di confusione, più che negativo. Belen Rodriguez è molto più intensa e profonda di quanto si possa immaginare. Più di quanto possa riuscire a trasmettere, forse. Infatti, non tutti riescono ad afferrare questo lato di lei. Ed è proprio per questo suo modo di essere che talvolta riesce con difficoltà a star bene con sé stessa.