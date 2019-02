Dieta Detox con il tarassaco che è un efficace metodo naturale dalle molteplici proprietà. Ecco tutto quello che c’è da sapere…

E’ importante essere a conoscenza di tutte le piante e erbe naturali che, utilizzate nel modo giusto, possono essere d’aiuto per il nostro corpo. In questo caso vi consigliamo una pianta abbastanza conosciuta, nota anche come dente di leone, il tarassaco. Una pianta a fiore appartenente alla famiglia delle Asteracee ma anche un efficace disintossicante naturale dalle molteplici proprietà. Il tarassaco infatti è un’ottima soluzione naturale per chi cerca di depurarsi e sgonfiarsi. In particolare è un efficace diuretico: quando ci si sente costipati o quando c’è la necessità di eliminare le tossine, è consigliabile bere tisane al tarassaco. Lo stesso vale quando si vuole rimediare ad un pasto esageratamente ricco di grassi, ad una serata alcolica, o quando si soffre di stitichezza.

