Dieta del sesso: arriva la nuova tendenza per perdere peso in poco tempo

La dieta del sesso per perdere peso in poco tempo sotto le lenzuola.

La dieta del sesso è una tendenza che sta spopolando per perdere peso in poco tempo e in modo efficace. A indicarne le regole è Kerry McCloskey, autrice del libro “The ultimate sex diet” (“La dieta del sesso definitiva”). Ecco i consigli per ottenere risultati in pochi mesi e quali alimenti mangiare

La Dieta del Sesso si basa su uno stile di vita che massimizza i numerosi benefici legati all’attività sessuale. Avere un rapporto sessuale, infatti, consente di bruciare calorie, ridurre lo stress e migliorare il sistema immunitario.

L’autrice Kerry McCloskey, sottolinea come l’attività erotica abbia benefici anche sulla perdita di peso.

Prima di tutto si consiglia di avere dai 3 ai 5 rapporti a settimana, con sedute extra nel week-end, affiancando un’attività cardio da svolgere per 30 minuti almeno 3 volte a settimana: come la corsa, il nuoto o passeggiate veloci.

Inoltre, la McCloskey ha elencato 14 esercizi hot per coinvolgere tutti i muscoli: questi, da praticare almeno 3-4 volte a settimana, permettono di bruciare un numero più elevato di calorie. L’autrice ha provato su sé stessa – con successo – la dieta del sesso perdendo ben 23 chili in 6 mesi.

Dieta del sesso, cosa mangiare

La dieta del sesso prevede un piano alimentare sano e leggero. Occorre, dunque, assumere con regolarità frutta e verdura fresche, proteine magre, frutti di mare, spezie ed erbe, cereali integrali e noci. nel menù, l’esperta suggerisce anche cibi che aiutino la coppia nell’intimità e che, quindi, aumentino il desiderio sessuale, come ostriche, tartufi, aglio, e cioccolato fondente

Pare anche che la Dieta del Sesso svolga non pochi effetti positivi su: salute cardiaca, regolazione dell’impulso di appetito, riduzione degli abusi patologici ecc.

Tra i seguaci più agguerriti si evincono anche diverse celebrità, tra le quali Kim Kardashian e Cameron Diaz.

