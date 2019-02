Diletta Leotta si allena, il pantalone è troppo stretto e si vede proprio tutto

Non è raro che la bellissima giornalista di DAZN pubblichi dei momenti, sui suoi canali social, che la vedono alle prese con esercizi ginnici finalizzati a conservare sodo il suo corpo da urlo. Lo stesso è avvenuto anche questa mattina dal momento che su Instagram, in modalità storie, ha condiviso un breve video in cui la si vede mentre esegue degli esercizi.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito della giornalista di DAZN Diletta Leotta e per essere sempre aggiornato sulla sua vita, sia quella privata che quella professionale, allora CLICCA QUI!

Il dettaglio che, per usare un eufemismo, non passa inosservato è il pantalone che risulta essere a dir poco molto stretto e lascia molto spazio alla fantasia ed alla immaginazione dei suoi seguaci. Che, ovviamente, non perdono occasione per lasciare like sparsi sulla sua pagina. D’altronde, anche e soprattutto per immagini così è diventata una vera e propria stella su Instagram.

Per non perderti mai una storia, un video, una foto o un post di Diletta Leotta sul suo profilo Instagram, allora CLICCA QUI!

Diletta Leotta si allena, il pantalone è troppo stretto

Nella storia la si vede mentre si allena ripetendo dei movimenti molto precisi finalizzati a rassodare, probabilmente, glutei e gambe. I movimenti, al pare dei pantaloni stretti, poi, fanno il resto per il suo pubblico, che non può davvero restare indifferente davanti ad un simile spettacolo. Tanta serenità per lei, che a breve potrebbe vedere chiudersi il caso del suo telefono hackerato.