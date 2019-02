Draco Malfoy fa una foto ad Emma Watson, la reazione dei fan sui social è da non credere.

Emma Watson è una delle attrici più amate nel mondo del cinema. Tutti abbiamo avuto il piacere di conoscerla e ammirare il suo straordinario talento sin dagli esordi quando, ancora bambina, interpretava la maghetta Ermione Granger nella saga di Harry Potter. Da quei fil di tempo ne è passato ed Emma ha girato tantissime altre pellicole di grande successo. Passa il tempo, passano le saghe cinematografiche, ma gli amici restano. E’ proprio il caso di dirlo per Emma Watson che, dal set di Harry Potter ha conosciuto tanti attori, alcuni dei quali sono diventati anche suoi grandi amici. Uno su tutti Tom Felton, il temibile e antipatico Draco Malfoy nella saga di Harry Potter. Tom ha fatto una foto alla sua amica Emma che poi l’ha postata sul suo profilo Instagram personale. Quello che succede dopo la pubblicazione dello scatto però è da non credere.

Emma Watson e la foto da ‘record’: “Gli amici ti sanno ritrarre meglio”

Una fotografia bellissima che ritrae Emma Watson in tutta la sua naturale bellezza. Tom Felton ha fatto proprio un bel lavoro insomma e Emma lo ringrazia pubblicamente attraverso la didascalia della foto sul suo profilo Instagram. Le parole dell’attrice: “Gli amici ti sanno ritrarre meglio”. Uno scatto che non è passato inosservato, infatti i fan della Watson in pochi minuti hanno letteralmente inondato di like e commenti positivi la foto che in poco tempo ha registrato numeri record. In poco tempo lo scatto ha raggiunto la cifra record di 5,5 milioni di like e più di 25 mila commenti. Numeri mostruosi che certificano il grande amore dei fan nei confronti di Emma e Tom. Pare infatti che i due si piacciano e non poco, chissà che un giorno la bella Grifondoro non possa far coppia con il malvagio Serpeverde.

