Facchinetti Laura Cremaschi: “Il suo avvocato mi ha chiesto dei soldi”

Si aggiunge un nuovo capitolo alla vicenda Francesco Facchinetti, moglie Wilma e Laura Cremaschi. Quello che è accaduto è ormai sotto gli occhi di tutti. Sì, perché il video è diventato virale nelle ultime ore. L’episodio si è consumato nella serata di domenica. Il video è andato subito in circolo perché pubblicato da Laura Cremaschi. Adesso, la questione comincia a diventare delicata perché i toni cominciano ad essere esasperati da ambo i lati.

Per ulteriori news su Francesco Facchinetti, la moglie e le loro vite private—> CLICCA QUI

Francesco Facchinetti e il post contro Laura Cremaschi

Secondo quanto scrive Francesco Facchinetti su Instagram in un post, Laura Cremaschi lo avrebbe fatto contattare e minacciare dal suo avvocato. La vicenda comincia ad avere nuovi e numerosi risvolti. “Questa è l’Italia che dobbiamo cancellare!”: scrive aggiungendo al post di Instagram.

“Sappiate che sono stato appena ricattato dalla Signorina Cremaschi e dal suo avvocato. Volevano dei soldi in cambio dal fatto che non facessero una denuncia per diffamazione a me e una per aggressione a mia moglie. Sappiate che i miei soldi non li avrete mai e che mi fate schifo. Ora denunciatemi pure!”, scrive Francesco Facchinetti su Instagram nel suo post. Insomma, ci è andato giù abbastanza pesante. Chissà, adesso, quale sarà il prossimo episodio della vicenda. Cosa succederà? Intanto, Francesco Facchinetti ha già detto in un post su Instagram che non ha alcuna intenzione di presentarsi in televisione o in radio per raccontare la sua versione dei fatti. A quanto pare, però, Laura Cremaschi lo avrebbe già fatto. La vicenda potrebbe non chiudersi qui. Potrebbero infatti esserci nuovi risvolti anche proprio nell’immediato. Come sempre, vi terremo aggiornati e continueremo a raccontarvi qualsiasi cosa accada.

LEGGI ANCHE —> Lite tra Wilma Faissol e Laura Cremaschi: arriva la verità di Lady Facchinetti

LEGGI ANCHE—> Laura Cremaschi aggredita da Lady Facchinetti: la testimonianza choc | VIDEO