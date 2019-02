Marina La Rosa si è lasciata andare a una lunga confessione all’Isola dei Famosi. La sua storia ha colpito tutti i naufraghi, che si sono commossi.

Marina La Rosa, all’Isola dei Famosi, ha parlato del rapporto difficile con suo padre che non c’è più e ha spiegato il significato del suo nome.

“Questa notte non dormivo. Guardavo le stelle avendo come sottofondo il suono del mare. Pensavo a mio padre. Non lo frequentavo da diversi anni. Non ci siamo capiti per molto tempo. L’ho ritrovato qualche anno prima che andasse via… Stanotte lo sentivo presente”.

Così inizia il racconto a cuore aperto di Marina La Rosa, nato dalla proposta di Luca rivolta a tutti i naufraghi, di aprirsi di più e Marina è stata la prima a raccontare di sé.

Marina La Rosa svela la verità sul significato del suo nome

“Lui era un amante del mare e non a caso mi chiamo Marina. Sono dei piccoli frammenti mancanti del puzzle della nostra vita. Adesso lo sento sempre vicino”.

Marina non è riuscita a trattenere le lacrime dimostrando, così, un lato più fragile del suo carattere. La sua storia ha commosso gli altri naufraghi ma anche il pubblico da casa, che aveva già avuto modo di apprezzare la concorrente per il suo percorso sull’Isola dei Famosi, in cui è emerso il suo carattere forte e determinato.

L’ex gieffina ha ammesso di sentirsi arricchita da questa nuova esperienza, e di sentire una maggiore connessione col suo passato.

Nel frattempo restiamo in attesa di nuove confessioni da parte degli altri naufraghi.