Lite Laura Cremaschi e Wilma Faissol: spunta la clamorosa verità

In un recente articolo vi avevamo parlato dell’aggressione di Wilma Faissol, moglie di Francesco Facchinetti, ai danni di Laura Cremaschi. Ebbene. Proprio ieri sera, infatti, la “bonas” di Avanti un altro era stata protagonista di uno spiacevole episodio. Dopo aver chiesto un selfie al deejay Francesco Facchinetti, Laura è stata vittima di un’aggressione. Wilma, infatti, prima di abbandonare il ristorante insieme al suo coniuge, le ha lanciato addosso un bicchiere. Fortunatamente, non ci sono stati gravi danni o feriti. Dal momento della pubblicazione del video, tali immagini sono diventati virali. Tanto che i diretti protagonisti hanno voluto raccontare la propria versione. Eppure, a distanza di ore dalla diffusione della notizia, spunta la clamorosa verità

Per ulteriori news su Laura Cremaschi, lady Facchinetti e tutto quello che c’è da sapere intorno questi personaggi –> clicca qui

Lite Laura Cremaschi e Wilma Faissol: spunta la clamorosa verità

Come dicevamo, quindi, in pochissimo tempo il video dell’aggressione è diventato virale. Tanto che i diretti interessati sono intervenuti per raccontare la loro versione dei fatti. Dapprima, appunto, interviene Francesco Facchinetti. Il deejay, infatti, ha raccontato la sua verità. Svelando dei retroscena davvero pazzeschi. Stando alle sue parole, infatti, Laura lo avrebbe seguito in bagno. In un secondo momento, poi, interviene Wilma. La quale, a sua volta, si lascia andare ad un racconto davvero dettagliato dell’avvenimento. Insomma, ognuno voleva farsi le proprie ragioni. Nel frattempo, però, il popolo web ha dato pienamente ragione a Wilma. Era impensabile, infatti, che una donna potesse avere tali atteggiamenti con un uomo sposato. E tra l’altro dinanzi a sua moglie. A distanza di diverse ore, però, spunta la clamorosa verità. In realtà, l’aggressione è stata tutta un’invenzione. Non era nulla vero, insomma. Anzi, vi diremo di più. Era tutto organizzato da Le Iene Show. Insomma, questa volta sono stati un po’ “cattivelli” ma, ammettiamolo, ci abbiamo creduto un po’ tutti.