Luigi Mastroianni, tronista di Uomini e Donne, ha già registrato i due giorni in villa e secondo una rivelazione, la scelta potrebbe farla oggi.

I due tronisti di Uomini e Donne, Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni, hanno già registrato i due loro giorni in villa con le due corteggiatrici. Manca ora la scelta all’interno del bellissimo castello che andrà in onda in prima serata su Canale 5.

Luigi Mastroianni sceglie oggi? L’indizio

Il tronista di Uomini e Donne, Luigi Mastroianni, sembra essere prossimo alla scelta. I rumors non promettevano nulla di buono sull’epilogo del percorso di Luigi che sembrava essere intenzionato ad abbandonare il programma senza una scelta.

Invece sembra che il dj ha vissuto i due giorni in villa con le sue due corteggiatrici, Irene Capuano e Valentina Galli e potrebbe scegliere tra oggi e domani.

A fornire l’indizio di questa notizia è Eugenio Colombo, fidanzato di Francesca la Taglia. Entrambi parteciparono a Uomini e Donne molti anni fa e sono una delle coppie ospiti nel programma Uomini e Donne-La Scelta che va in onda il venerdì in prima serata.

Eugenio ha commentato un post di Andrea Cerioli sul profilo Instagram che vede lui e la sua Arianna Cincirrone. Anche la neo-coppia presenzierà al grande evento nel castello.

Nello specifico Eugenio ha scritto: “Ci vediamo lunedì”. Dunque questo lascia intendere che si vedranno nel castello per una eventuale scelta: di Ivan o di Luigi?

Ma il programma ha svelato che le scelte dei due tronisti andranno in onda nella stessa puntata. Lo spagnolo dovrà scegliere una tra Sonia e Natalia. Il siciliano, invece, dovrà fare chiarezza nel suo cuore e prendere una decisione tra le due sue fiamme, Irene e Valentina. La puntata relativa alla loro scelta andrà in onda l’1 marzo in prima serata su Canale 5.

