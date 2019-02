Ritorna in tv su Rai Due il programma comico Made in Sud per una nuova ed esaltante edizione. Tutto su cast, conduttori e anticipazioni del programma.

Dopo l’ultima edizione del 2017, sembra proprio che Made in Sud stia per ritornare andare in onda. Il direttore di Rai 2 Carlo Freccero ha infatti espresso di voler riprendere il programma comico con una nuova ed esaltante stagione. Made in sud, nato nel 2008 su Comedy Central, è stato rilanciato per questo 2019 in tv sempre su Rai Due. Il programma comico è stato trasmetto per la prima volta da MTV per due edizioni ma si è affermato su Rai2 che l’ha trasmesso dal 2012 al 2017. Scopriamo insieme tutte le novità di questa nuova edizione del programma.

LEGGI ANCHE –> Stasera in Tv, lunedì 25 febbraio: Lucci incontra Funari | Di Che Cosa Parla | Anticipazioni

Made in Sud 2019: Cast

Purtroppo non è ancora stata resa nota la lista ufficiale dei comici che prenderanno parte all’edizione 2019 di Made in Sud. Tuttavia è molto probabile che rivedremo gli Arteteca, Paolo Caiazzo, I Ditelo Voi, Ciro Giustiniani, Enzo e Sal, Mino Abbacuccio, Nello Iorio, Sex and the sud, Antonio D’Ausilio, Mariano Bruno, Peppe Laurato e Rosaria Miele, già presenti nelle diverse edizioni precedenti.

Made in Sud 2019: Conduttori

Il programma comico è stato condotto dalla inseparabile coppia di Gigi e Ross (dal 2008 al 2016), Gigi D’Alessio (2017) e dalle bellissime Elisabetta Gregoraci e Fatima Trotta (dal 2008 al 2017). Le due conduttrici tornano anche nell’edizione di quest’anno e saranno affiancate da una new entry, Stefano De Martino.

Made in Sud 2019: Anticipazioni