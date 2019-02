L’ex tronista di Uomini e Donne, Manuel Valicella adotta due piccoli gattini per superare il dolore della scomparsa della madre.

Manuel Achille Vallicella è uno dei tronisti di Uomini e Donne che è rimasto pochissimo sul trono del programma di Maria De Filippi, ma è entrato nettamente nel cuore di tutto il pubblico a casa. 32 anni nato a Soave in provincia di Verona Manuel Vallicella ha infatti intrapreso un rapido quanto mai profondo percorso a Uomini e Donne. Dopo aver corteggiato Ludovica Valli, che però non aveva scelto, Maria De Filippi l’ha voluto sul trono, ma dopo poco il ragazzo si è reso conto che quella ambiente non faceva per lui e che il suo cuore era ancora nelle mani dell’ex tronista che lo aveva sedotto e abbandonato.

La mamma di Manuel, il lutto e la lotta contro la malattia

Purtroppo negli ultimi periodi Manuel Vallicella è tornata agli onori delle cronache per via della malattia della mamma. Il ragazzo infatti ha raccontato del suo legame strettissimo con la madre che ha vissuto dei gravi problemi di salute e che purtroppo circa un mese fa l’hanno portata alla morte. Manuel ha sempre sostenuto sua mamma, una donna forte che aveva cresciuto sei figli con pochi soldi e un marito che non era stato un modello. La donna era ricoverata in una struttura ospedaliera e, dopo aver superato una grave malattia, stava combattendo con il morbo di Parkinson. Da poco però il ragazzo ha dovuto a dire addio alla madre che è recentemente scomparsa. Su Instagram l’ex tronista aveva scritto una serie di ringraziamenti per la casa di riposo di Cazzano di Tramigna che si era presa cura della mamma di Manuel. A questi ringraziamenti si erano aggiunti anche quelli a tutti i fan che gli avevano dimostrato tantissimo affetto e solidarietà e poi saluto alla mamma scrivendo: “Ora amore mio riposa in pace, proteggimi da lassù, ti amo mamma ti amerò per sempre. il tuo piccolo principe”.

Manuel Valicella adotta due gattini: “Spero mi diano luce”

Oggi Manuel Achille Vallicella ha pubblicato su Instagram una foto tenerissima di due gattini che, come scrive nella didascalia, si chiamano Sally e Vasco. “Spero mi porteranno un po’ di luce, ben arrivati!”. I due piccoli gattini hanno ovviamente subito conquistato l’attenzione del web e la foto ha ottenuto oltre 34 Mila like in meno di un’ora. I commenti dei fan sono svariati. In molti infatti sostengono l’azione terapeutica degli animali che daranno a lui tantissimo amore esattamente quanto lui ne darà a loro.

