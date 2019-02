Meteo Marzo, altro che anticiclone: in arrivo pioggia e vento, ecco dove

Meteo Marzo, altro che anticiclone: in arrivo pioggia e vento, ecco le regioni interessate

In un recente articolo vi avevamo anticipato del meteo dei prossimi giorni. Spazzato via, quindi, il freddo di questi ultimi due giorni, ci aspetta un bel caldo e delle temperature che sembrano anticipare di gran lunga la primavera. Purtroppo, però, le cattive notizie sono dietro l’angolo. A quanto pare, infatti, con l’arrivo del mese di Marzo ci sarà una nuova ondata di aria fredda. Sopraggiungeranno, infatti, diverse perturbazioni derivanti dall’Oceano Atlantico. E che interesseranno principalmente tutte le regione del Nord Italia. Ma vediamo tutto nello specifico.

Insomma, l’anticiclone previsto per fine febbraio si indebolirà. Tanto che, ad inizio marzo, è previsto un ulteriore abbassamento delle temperature. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale del Meteo, infatti, ci saranno ben due perturbazioni che interesseranno la nostra penisola. La prima, quindi, si svolgerà tra venerdì 1 marzo e sabato 2 marzo. Una bassa pressione proveniente dalla Francia, infatti, causerà tantissime piogge. Ed investirà le regioni del Nord. In particolare, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Solo dopo, poi, la perturbazione colpirà anche il centro sud. Il secondo peggioramento, invece, si verificherà intorno al 4 marzo. Stando a quanto riportato dal sito, questo dovrebbe essere il peggioramento più consistente. In quanto l’aria fredda, derivante dal Nord Atlantico, si abbatterà nel Mediterraneo fino alla Valle del Rodano. Sono previste, di conseguenza, piogge cospicue, senza esclusioni di nubifragi, in alcune regioni del nord. Tra cui Liguria, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Ma non solo. Date le temperature davvero fredde non si esclude affatto la neve. Insomma, si prospetta un inizio Marzo davvero insolito, non credete?

