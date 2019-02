Nadia Toffa ha scritto una canzone, la Iena ha un rapporto bellissimo con tutti i suoi fan sui social e decide di fare una cosa davvero inaspettata.

Nadia Toffa è uno dei personaggi televisivi più amati degli ultimi anni. La sua professionalità e soprattuto la sua voglia di combattere e sconfiggere i mali della vita ha letteralmente conquistato il pubblico italiano che la segue e la appoggia in ogni sua iniziativa. Nadia infatti, da tempo combatte con un brutto male. Non per questo però ha perso la voglia di lavorare, sorridere e vivere. Anzi, la Toffa si fa portatrice di messaggi di speranza per tutte le persone che, come lei, stanno attraversando un momento difficile. Nadia in tutto questo tempo non si è mai persa d’animo, ha combattuto come una guerriera e sta continuando a farlo. La iena è solita comunicare con i suoi fan attraverso il suo profilo Instagram, dove spesso, lancia messaggi e esprime pensieri. Pochi minuti fa Nadia ha fatto un vero e proprio regalo a tutti i suoi followers postando due video davvero molto particolari.

Nadia Toffa ha scritto una canzone: il video sui social commuove i fan

Pochi istanti fa Nadia Toffa ha postato sul suo profilo Instagram due video in cui lei, in una stanza di registrazioni, canta una canzone. La novità è che le strofe che la Toffa intona sono del tutto inedite. Infatti Nadia ha scritto una canzone ed ha voluto, in anteprima assoluta, condividere il momento della registrazione con tutti i suoi fan attraverso la sua pagina Instagram. Ecco la didascalia che la Iena ha postato come corollario del video che la ritrae mentre canta la sua canzone: “Buongiorno amici cari! Ho scritto una canzone che si intitola “DIAMANTE BRICIOLA” e ho deciso di interpretarla io. Eccone un assaggio! Se vi piace vi dò subito un’altra pillola. Fatemi sapere cosa ne pensate! Siete i primi a sentirla, perché siete sempre con me. Aspetto il vostro parere”.

