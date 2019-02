Netflix: le 10 serie TV da guardare per imparare l’inglese

Guardare serie tv in lingua originale è uno dei metodi più amati e utilizzati per imparare l’inglese. Ecco le 10 serie Tv Netflix da non perdere.

Guardare serie tv in inglese risulta essere uno dei metodi più amati e utilizzati per migliorare la comprensione della lingua, mantenerla viva e ampliare notevolmente il proprio vocabolario in maniera divertente, economica e originale.

Nel momento in cui si avvia un film o una serie Tv, è possibile impostare la lingua originale dell’audio, aiutandoci moltissimo nel listening, nello speaking e nella pronuncia, assimilando così un linguaggio “quotidiano”, lontano da ciò che ci insegnano tra i banchi di scuola.

10 serie Tv Netflix da non perdere per imparare l’inglese

Alcuni utenti, iscritti a Netflix, hanno stilato una lista di serie TV che aiutano ad imparare e perfezionare l’inglese in modo efficace:

– House of Cards – Gli intrighi del potere

Imparate il linguaggio complicato che vi serve nel business grazie a questa serie TV. Il tipo di linguaggio è abbastanza complesso ma allo stesso tempo comprensibile. Presenta saltuarie conversazioni politiche alternate ad un inglese più che familiare.

– Friends

Nel 2004, dopo 10 anni di storia, l’ultima puntata della sit-com americana più famosa nel mondo. Con questa serie Tv assimilerai un linguaggio caratterizzato da un mix di sarcasmo e umorismo inglese.

– How I met your mother

Sulla scia di “Friends”, “How i met your mother” racconta le avventure di un gruppo di 30enni a New York. Da non perdere in lingua originale, se volete imparare un inglese molto colloquiale, utile nella vita di tutti i giorni.

– Stranger Things

Un mix di fantascienza e thriller che ha fatto innamorare milioni di spettatori. Se hai una base di inglese, ma non sei ancora bravo con lo slang comincia da qui.

– LOST

Preparati a sopravvivere su un’isola misteriosa con personaggi americani, inglesi, scozzesi, australiani. Questa diversità di linguaggi e accenti ti permetterà di capire come si differenzia l’inglese e la sua pronuncia in base al luogo di provenienza.

– Orange is the new black

Una serie prodotta da Netflix che tratta temi importanti, come il femminismo e la vita nelle carceri. Questa serie tv presenta varietà di accenti e dialetti: dall’americana Piper, al gruppo delle Latinos che switchano continuamente tra Inglese Americano e Spagnolo del Sud America, passando per il gergo delle Afroamericane, senza dimenticare neanche le ragazze Asiatiche.

– GAME OF THRONES

Di genere fantasy-epico, Game of Thrones è una delle serie tv più amate dal pubblico e anche una delle più complete a livello linguistico. Infatti, troverai numerosi accenti diversi tra loro come: inglese settentrionale, gallese, scozzese, e tante altre varianti che difficilmente si trovano in una serie televisiva.

– SHERLOCK

Per assimilare un accento inglese britannico standard, Sherlock è la serie TV che fa per te. La storia, inoltre, è molto coinvolgente ed è la scelta giusta per alzare il vostro livello di inglese e affinare al massimo la vostra pronuncia!

– The Simpsons

Difficile trovare qualcuno che non abbia mai visto almeno un episodio della serie o che non conosca i numerosi ed irresistibili personaggi di Springfield. Il linguaggio di questo cartone è molto semplice e vicino alla quotidianità. L’ideale per imparare un inglese molto colloquiale.

– GREY’S ANATOMY

Basato sulle avventure di un gruppo di neo medici e dei loro pazienti, Grey’s Anatomy è una serie che offre un linguaggio colloquiale, arricchito da diversi termini ed espressioni medico/scientifiche.

