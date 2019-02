Oscar 2019, Emily Ratajkowski: la foto della super modella statunitense che ha fatto impazzire il web.

La notte degli Oscar si sa è uno degli eventi più seguiti e chiacchierati del mondo. Ma al centro dell’attenzione dei media mondiali, non ci sono soltanto i film e le interpretazioni meritevoli della tanto agognata statuetta. Gli occhi sono puntati anche su quello che è l’argomento più discusso di sempre quando si tratta di eventi planetari: il look! Tantissime infatti sono le star presenti non solo alla famosa premiazione, ma anche ai numerosi party organizzati dalle varie riviste e i vari brand in occasione dell’evento. Star che hanno sfoggiato come sempre look molto particolari ed eleganti. Tra gli after party più importanti della serata c’è stato quello organizzato dalla rivista americana Vanity Fair. Un party a 5 stelle ricco di illustri ed elegantissimi invitati, tra cui lei: la supermodella Emily Ratajkowski, tra le più fotografate della serata. La bellissima Emily ha indossato un abito molto particolare, che mette in risalto il suo corpo perfetto, e che si intravede anche nell’ultima foto postata sul suo profilo Instagram. Foto che come sempre quando si tratta della Ratajkowski ha fatto il pieno di like e commenti.

Oscar 2019, Emily Ratajkowski: la foto che ha lasciato tutti senza fiato

In occasione del party di Vanity Fair, la bellissima top model statunitense ha deciso di indossare un abito molto particolare. La parte superiore, separata dalla parte inferiore da una fascia in balze, è costituita un aderente corpetto. La gonna, stretta nella parte superiore, si allarga alla fine, in un bellissimo contrasto tra trasparenze e ricami. Se il colore è sobrio, non possiamo dire altrettanto della scollatura, che non lascia molto spazio alla fantasia. Ed è proprio quella che la bellissima Emily mette in mostra nella foto pubblicata sul suo Instagram qualche ora fa. Un fantastico primo piano che risalta le curve perfette della top model, che per l’occasione ha raccolto i capelli, lasciando cadere sul viso soltanto due piccole ciocche laterali. Un vero mix di eleganza e sensualità.

