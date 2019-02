Stasera in Tv, mercoledì 20 febbraio: Isola dei Famosi 2019. Continua l’appuntamento con l’adventure reality di Canale 5. Cosa accadrà stasera? Ecco le anticipazioni

Stasera, mercoledì 20 febbraio, andrà in onda la sesta puntata de L’Isola dei Famosi. Come, infatti, vi avevamo anticipato in un recente articolo, il reality non verrà più trasmesso di giovedì, come consueto. Bensì di mercoledì. Proprio quando la diretta concorrente Rai trasmetterà i nuovi episodi della ficition La Porta Rossa. Ma scopriamo, nel frattempo, ciò che accadrà stasera. Si prospetta, infatti, una puntata davvero scoppiettante.

Stasera in Tv, mercoledì 20 febbraio: Isola dei Famosi 2019 | Anticipazioni sesta puntata

Come detto precedentemente, quindi, stasera andrà in onda la sesta puntata delll’adventure reailty L’Isola dei Famosi, condotto da Alessia Marcuzzi. Ed, ovviamente, affiancata da Alda D’Eusanio ed Alba Parietti. Ma a cosa assisteremo stasera? Per i naufraghi i giorni scorsi non sono stati affatto facili. Impossibile, infatti, non citare il litigio tra Luca Vismara e Soleil Sorge, leader della settimana. Tra l’altro, proprio quest’ultima, ha creato davvero un feeling pazzesco con Jeremias Rodriguez. Quindi, senz’altro i due ragazzi saranno i protagonisti di questa serata. Ma non solo. Mentre, infatti, Riccardo Fogli si gode la sua esperienza a Cayos Cochinos, in Italia gira voce che la sua compagna lo abbia tradito. Sarà vero oppure no? Ed, infine, si capirà chi sarà eliminato dal gioco. Questa settimana, infatti, al televoto ci sono: Giorgia Venturini, Luca Vismara e Marco Maddaloni. Potrebbe esserci un ulteriori colpo di scena. Nelle ultime ore, infatti, Giorgia ha minacciato di andare via dal reality perché stanca e provata fisicamente. Come andrà a finire? Tutto questo e molto altro ancora stasera su Canale 5.