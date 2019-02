Stasera in Tv, lunedì 25 febbraio: Cado dalle Nubi | Trama | Cast

Si prospetta un grande lunedì all’insegna delle televisione quello in corso, dal momento che in programma ci sono diversi spunti interessanti. Una menzione particolare la merita certamente il film cult di Checco Zalone. Stiamo parlando, ovviamente, di “Cado dalle nubi”, che questa sera andrà in onda su Canale 5 intorno alle ore 21.20. Si tratta di un film a dir poco molto amato dagli italiani e dunque anche stasera sono previsti grandi ascolti.

Stasera in TV, Cado dalle nubi: trama

Il film in questione tratta la storia di un cantante pugliese che va a Milano in cerca di migliori fortune e la storia d’amore con Marika la fa da padrone tra mille siparietti divertenti e tante battute davvero esilaranti. D’altronde l’enorme successo che ha riscosso ai botteghini non è certo casuale. E va considerato il fatto che è una produzione interamente italiana. Cosa di certo non di poco conto.

Stasera in TV, Cado dalle nubi: cast

Oltre, ovviamente, a Checco Zalone, il cast non è di poco conto. Recita in questo film anche una vera e propria star come Francesca Michielini, nei panni per l’appunto di Marika, oltre a Dino Abbrescia ed a tanti altri attori. Insomma, l’appuntamento è per le ore 21.20 con questo grande film! In alternativa, va tenuta in considerazione “La stagione della caccia“.