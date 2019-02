Stasera in Tv, lunedì 25 febbraio: La stagione della caccia. Imperdibile appuntamento con il nuovo film di Andrea Camilleri.

L’attesa è finita. Questa sera, Lunedì 25 febbraio, in prima serata Rai 1 va in onda “La stagione della caccia”, film tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri. Ambientato nella stessa città di Montalbano (Vigata) anche se in un altro periodo storico.

La storia narra del ritorno in terra natia del protagonista principale della storia che si ritroverà coinvolto una serie di misteriosi omicidi.

“La stagione della caccia” è un film unico e non una serie Tv, a differenza del Commissario Montalbano. Andrà in onda questa sera su Rai1, diretto da Roan Johnson e tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri, pubblicato nel 1992.

Stasera in Tv, La Stagione della Caccia: Trama | Anticipazioni

La stagione della caccia è ambientata in Sicilia con un grande salto indietro nel tempo: la storia si svolge nel 1880 e prende le mosse dal ritorno a Vigata di Fofò La Matina, farmacista di umili origini che sceglie di tornare nel suo paese per usare tutto quello che gli ha insegnato il padre sin dall’infanzia. Strani episodi iniziano ad accadere alla potente famiglia Peluso: incidenti spiacevoli e morti misteriose. Fofò si ritroverà invischiato e coinvolto in questi inspiegabili eventi.

Nasconderà qualcosa?

Stasera in Tv, La Stagione della Caccia: Cast

Il protagonista assoluto è il personaggio di Fofò, Francesco Scianna. Gli altri che hanno preso parte alle riprese sono Miriam Dalmazio, Ninni Bruschetta, Gioia Spaziani, Bruno Torrisi, Alessandro Schiavo, Alice Canzonieri, Lollo Franco, Giorgio Marchesi, Orio Scaduto, Alessio Vassallo e Tommaso Ragno. Da sottolineare la partecipazione straordinaria di Donatella Finocchiaro.

