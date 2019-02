Superenalotto Ultima Estrazione: centrati tre 5, jackpot a 110 milioni

Festeggiano tre fortunati vincitori per l’ultima estrazione del Superenalotto del 23 febbraio: sì, perché sono riusciti a portare a casa la fantastica cifra di 77mila euro ciascuno centrando il famoso cinque. Nessuno, tuttavia, è riuscito a conquistare il sei. Il Jackpot, pertanto, continua a crescere e supera i 110 milioni di euro.

Per essere sempre aggiornato sul Lotto, sul Superenalotto, sul 10 e Lotto e su tutti i giochi affini –> clicca qui

Ultima Estrazione Superenalotto: premi assegnati

Come detto, nell’estrazione del Superenalotto di sabato 23 febbraio non c’è stato alcun vincitore del tanto atteso sei. Tuttavia, sono tre i vincitori del cinque del superenalotto che hanno raggiunto quota 77 mila euro. Ecco i luoghi in cui sono stati assegnati i suddetti premi:

– Coriano, in provincia di Rimini, presso il Tabacchi Piva di via Garibaldi 139;

– Cagliari, presso il Centro Servizi di via Dei Giudicati 13;

– Aradeo, provincia di Lecce, presso Pasticceria Impero di via Turati.

Estrazione di giovedì 21 febbraio: 59 11 43 87 90 16 Jolly 31 Superstar 39

Estrazione di sabato 16 febbraio: 10 – 17 – 42 – 59 – 61 – 80 Jolly 65 Superstar 64

Estrazione di giovedì 14 febbraio: 4 – 30 – 47 – 76 – 78 – 83 Jolly 53 Superstar 65

Estrazione di martedì 12 febbraio: 14 – 28 – 64 – 69 – 84 – 90 Jolly 27 Superstar 90

Win For Life ultima estrazione: assegnata una rendita

Inoltre, vincita registrata anche con Win for Life: un fortunato scommettitore, infatti, ha messo in cassaforte una rendita. Si tratta di un fortunatissimo giocatore di Rosarno, cittadina in provincia di Reggio Calabria, che è riuscito a puntare sui numeri vincenti (2-6-7-8-9-12-13-14-15-17 – Numerone 14). In provincia di Rosarno, dunque, adesso ci sarà il fortunato scommettitore che – con il primo premio – ha conquistato una rendita da 3.000 al mese per 20 anni. Insomma, mica male? Non sarà di certo il jackpot del Superenalotto, ma è comunque una cifra importante che entrerà nel budget di casa sua per i prossimi vent’anni. Una cifra che può farti condurre una vita agiata e senza preoccupazione di tipo finanziario. Con questa vincita, sono arrivate dunque a quota 451 le rendite assegnate dal Win for Life. Ricordiamo a tal proposito che Win For Life non mette in palio soltanto la rendita di 20 anni, ma è possibile vincere anche con altre categorie di premi.