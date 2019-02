Uomini e Donne, Rosa e Pietro: nozze rimandate per la coppia nata nella trasmissione della De Filippi?

Tra le numerose coppie nate a Uomini e donne, quella formata da Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione è una delle più amate in assoluto. Un amore nato e cresciuto in tv, possiamo dire. Perché i due bei campani non solo si sono conosciuti davanti ai riflettori, ma hanno anche annunciato di sposarsi sotto gli occhi di milioni di telespettatori. Il bel Pietro, infatti, chiese la mano della sua donna durante una puntata dell’ Isola dei famosi, reality a cui la bella Rosa ha partecipato come concorrente lo scorso anno. Una proposta che ha lasciato tutti senza fiato, prima tra tutte la Perrotta. Un matrimonio attesissimo, che però nelle ultime ore sembra essere a rischio. Niente panico: tra i due piccioncini non c’è nessuna crisi. L’amore tra la coppia procede a gonfie vele, ma pare che la bella Rosa stia avendo dei piccoli disturbi in gravidanza che potrebbero far slittare la data delle nozze, già fissate per il prossimo 7 giugno a Gaeta.

Per tutte le ultime news su Rosa Perrotta, Pietro Tartaglione e tutti i protagonisti di Uomini e donne CLICCA QUI!

Uomini e Donne, Rosa e Pietro: nozze rinviate?

A parlare della possibilità di un rinvio del matrimonio è stata proprio l’ex tronista di Uomini e donne, durante un’intervista radiofonica a “Non succederà più“, programma condotto da Giada Di Miceli su Radio Radio. “Le nozze restano ufficialmente il sette giugno. Adesso però, ho dei controlli, monitoriamo un attimo questa gravidanza per capire come arrivarci a Giugno.” Nulla è ancora deciso, insomma. La coppia starebbe valutando l’ipotesi di rinviare il giorno del fatidico sì solo per precauzione. Secondo quanto dichiarato dalla Perrotta infatti la gravidanza procede senza nessun problema preoccupante. “Qualora dovesse andare tutto bene e dovesse proseguire tutto così, resta quella data.” I fan possono stare tranquilli insomma. Il tanto atteso matrimonio si farà. Non ci resta che sperare che la data resti confermata e che la bella salernitana dirà si al suo Pietro accompagnata dal suo bel pancione.

Forse ti interessa anche leggere —–>Rosa Perrotta, rivelazioni shock sulla scelta di Teresa Langella